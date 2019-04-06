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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии

сегодня, 21:25
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«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.

Лондон, стадион Уэмбли

«Манчестер Сити» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (1:0)
Гол: Габриэл Жезус 4

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Данило 46), Отаменди, Ляпорт, Менди (Стоунз 79), Де Брюйне (Фернандиньо 65), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Проппер, Стивенс, Биссума (Локадия 82), Нокар, Мюррэй (Андоне 66), Джаханбахш (Хосе Искьердо 70)
Главный тренер: Хьютон Крис.

Предупреждения: Джаханбахш 32, Уокер 32, Данило 51, Данк 72

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» с большим трудом обыграл «Суонси».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 21:59
Кто бы сомневался.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   151 / 970
сегодня в 21:56
Скромненько
bsww
bsww
   538 / 970
сегодня в 21:41
Надо бы взвинчивать темп, раз забили на 4 минуте и к 20-30 минуте экономить силы, а если забили, то тем более
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 970
сегодня в 21:37
А где Сквозерпуль?)
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 970
сегодня в 21:37
С победой .
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   41 / 970
сегодня в 21:35
Скромно.
На классе , удачи в финале !
allemz
allemz
   64 / 970
сегодня в 21:34
Скай Блюс с викторией!
Сыграли в суперэконом режиме. Могли разгромно выигрывать, но fanliverpoolfan на перекличке уже в который раз не было. Походу спугнули удачу((
Менди с возвращением на поле, к ответке с ТТХ, надеюсь, успеет набрать оптимальную форму.
DXTK
DXTK
   203 / 970
сегодня в 21:34
одного гола вполне для этого достаточно, а дальше просто контролировать игру и все. КА думаю будет у сити.
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 970
сегодня в 21:33
Пожелели сопернека видимо МС уже думает об Лиге Чемпеонов.
Roman73
Roman73
   373 / 970
сегодня в 21:31
Сити выглядел хаотичным, как Динамо времён Маховикова.
Это заслуга Брайтона, или Сити потерял баланс игры ?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   112 / 970
сегодня в 21:30
Поздравляю Сити и лучшего тренера современности.
волгодон 2
волгодон 2
   60 / 970
сегодня в 21:27
Кто бы мог подумать,что гол на четвертой минуте станет единственным и победным?
Брайтон бился. МанСити с победой и выходом в финал. Очередной трофей на горизонте.
Stiv28
Stiv28
   492 / 970
сегодня в 21:26
МС с победой!
sihafazatron
sihafazatron
   244 / 970
сегодня в 21:26
с победой сити!) явно экономили силы. трофей уже рядом)))
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