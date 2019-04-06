«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии.
Лондон, стадион Уэмбли
«Манчестер Сити» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (1:0)
Гол: Габриэл Жезус 4
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Данило 46), Отаменди, Ляпорт, Менди (Стоунз 79), Де Брюйне (Фернандиньо 65), Гюндоган, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Проппер, Стивенс, Биссума (Локадия 82), Нокар, Мюррэй (Андоне 66), Джаханбахш (Хосе Искьердо 70)
Главный тренер: Хьютон Крис.
Предупреждения: Джаханбахш 32, Уокер 32, Данило 51, Данк 72
Напомним, что в четвертьфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» с большим трудом обыграл «Суонси».
На классе , удачи в финале !
На классе , удачи в финале !
Сыграли в суперэконом режиме. Могли разгромно выигрывать, но fanliverpoolfan на перекличке уже в который раз не было. Походу спугнули удачу((
Менди с возвращением на поле, к ответке с ТТХ, надеюсь, успеет набрать оптимальную форму.
Сыграли в суперэконом режиме. Могли разгромно выигрывать, но fanliverpoolfan на перекличке уже в который раз не было. Походу спугнули удачу((
Менди с возвращением на поле, к ответке с ТТХ, надеюсь, успеет набрать оптимальную форму.
Это заслуга Брайтона, или Сити потерял баланс игры ?
Это заслуга Брайтона, или Сити потерял баланс игры ?
Брайтон бился. МанСити с победой и выходом в финал. Очередной трофей на горизонте.
Брайтон бился. МанСити с победой и выходом в финал. Очередной трофей на горизонте.