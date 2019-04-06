«Монако» сыграл вничью с «Генгамом», Головин провел весь матч

«Монако» с огромным трудом смог сыграть вничью с «Генгамом».
После этого матча «Монако» находится на 17 месте (31 пункт), а «Генгам» расположился на 20 позиции (23 очка).
Генгам, стадион Стад дю Рудуру
«Генгам» - «Монако» 1:1 (1:0)
Голы: Эбоа Эбоа 23 - Йоветич 90+4
«Генгам»: Кайар, Траоре, Эбоа Эбоа, Сорбон, Педру Ребошу, Ндонг (Дидо 62), Фири, Мергхем (Коко 73), Бенезе, Блас (Джилободжи 81), Ру
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Фабрегас (Силла 76), Адриен Силва, Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Йоветич 59), Винисиус
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Блас 45, Глик 56, Дидо 63, Сидибе 78, Ру 80, Жемерсон 85, Джилободжи 88, Винисиус 90, Йоветич 90+6
Судья: Бастьен Бенуа.
В прошлом туре «Монако» проиграл «Кану».
Стал основным игроком Монако
Стал основным игроком Монако
Забыть, как дурной сон... Но ещё мучиться и мучиться...
Забыть, как дурной сон... Но ещё мучиться и мучиться...
P.S. Soccer, монако на 16 месте, а не 17.
P.S. Soccer, монако на 16 месте, а не 17.