«Монако» сыграл вничью с «Генгамом», Головин провел весь матч

сегодня, 22:53

«Монако» с огромным трудом смог сыграть вничью с «Генгамом».

После этого матча «Монако» находится на 17 месте (31 пункт), а «Генгам» расположился на 20 позиции (23 очка).

Генгам, стадион Стад дю Рудуру

«Генгам» - «Монако» 1:1 (1:0)

Голы: Эбоа Эбоа 23 - Йоветич 90+4

«Генгам»: Кайар, Траоре, Эбоа Эбоа, Сорбон, Педру Ребошу, Ндонг (Дидо 62), Фири, Мергхем (Коко 73), Бенезе, Блас (Джилободжи 81), Ру

Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Фабрегас (Силла 76), Адриен Силва, Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Йоветич 59), Винисиус

Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Блас 45, Глик 56, Дидо 63, Сидибе 78, Ру 80, Жемерсон 85, Джилободжи 88, Винисиус 90, Йоветич 90+6

Судья: Бастьен Бенуа.

В прошлом туре «Монако» проиграл «Кану».