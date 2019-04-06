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«Монако» сыграл вничью с «Генгамом», Головин провел весь матч

сегодня, 22:53
ГенгамЛоготип футбольный клуб Генгам1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монако» с огромным трудом смог сыграть вничью с «Генгамом».

После этого матча «Монако» находится на 17 месте (31 пункт), а «Генгам» расположился на 20 позиции (23 очка). 

Генгам, стадион Стад дю Рудуру

«Генгам» - «Монако» 1:1 (1:0)
Голы: Эбоа Эбоа 23 - Йоветич 90+4

«Генгам»: Кайар, Траоре, Эбоа Эбоа, Сорбон, Педру Ребошу, Ндонг (Дидо 62), Фири, Мергхем (Коко 73), Бенезе, Блас (Джилободжи 81), Ру
Главный тренер: Гурвеннек Жослен.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Балло-Туре, Фабрегас (Силла 76), Адриен Силва, Желсон Мартинш, Головин, Рони Лопеш (Йоветич 59), Винисиус
Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Блас 45, Глик 56, Дидо 63, Сидибе 78, Ру 80, Жемерсон 85, Джилободжи 88, Винисиус 90, Йоветич 90+6

Судья: Бастьен Бенуа.

В прошлом туре «Монако» проиграл «Кану».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   79 / 970
сегодня в 23:45
Молодец Александр!

Стал основным игроком Монако
drug01
drug01
   138 / 970
сегодня в 23:35
Надо набирать очки!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   278 / 970
сегодня в 23:33
А толку?
particular
particular ответил Melkiy555
   4 / 970
сегодня в 23:06
Ужасная игра Монако, против еще более ужасной игры Генгама. Особенно во втором тайме. Силва по-моему худший игрок матча... Правда мне кажется еще дождь и мокрое поле мешали много реализовать... Головин не смотря на вполне неплохой первый тайм действительно долго думает и мешкает с мячом... Да и к судье вопросы тоже серьезные, пару моментов прям откровенная халтура, VAR даже не использовал..
У монегасков, наверное, одна мысль в головах - побыстрее закончить этот ужасный сезон, ибо не прёт не с игрой, не с игроками, не с тренером...
Забыть, как дурной сон... Но ещё мучиться и мучиться...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   2 / 970
сегодня в 23:05
Йоветич заткнул остатки федунботов=)))))
Melkiy555
Melkiy555
   851 / 970
сегодня в 23:04
А вообще странная вещь с середняками и топами (кроме псж) за серию ~10 матчей играют вполне неплохо, с аутсейдарами как команда из пердива... Нехорошо это...
P.S. Soccer, монако на 16 месте, а не 17.
Melkiy555
Melkiy555
   851 / 970
сегодня в 23:01
Ужасная игра Монако, против еще более ужасной игры Генгама. Особенно во втором тайме. Силва по-моему худший игрок матча... Правда мне кажется еще дождь и мокрое поле мешали много реализовать... Головин не смотря на вполне неплохой первый тайм действительно долго думает и мешкает с мячом... Да и к судье вопросы тоже серьезные, пару моментов прям откровенная халтура, VAR даже не использовал..
piercman
piercman
   21 / 970
сегодня в 22:57
и вот такую обыденную фигню пихают в главные. подозреваю, что только с одной целью - побыстрее скрыть позор спартака, чтобы его не было видно в главных! стыдно за спартак!
cska plus
cska plus
   13 / 970
сегодня в 22:56
Повезло на последних секундах.
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