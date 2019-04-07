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«Локомотив» - «Зенит»: стартовые составы

сегодня, 18:14
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 22-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия, Эдер.

«Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Спартаком».

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   140 / 977
сегодня в 18:35
Походу паровозам нужна победа, раз кэшбэк на лавке
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   149 / 977
сегодня в 18:32
Победы Зениту.
cska plus
cska plus
   7 / 977
сегодня в 18:32
Будет безголевая ничейка.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 977
сегодня в 18:31
Посмотрю. Я надеюсь на победу "Зенита", но без центра поля и с физруком в общем играть трудно, поэтому и ничья будет неплохим результатом.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   148 / 977
сегодня в 18:30
Надеюсь результативная игра получится) удачи командам.
Морозовский
Морозовский
   17 / 977
сегодня в 18:28
Лазурятню надо сегодня путейцам обязательно обыграть!
Nikola45
Nikola45
   38 / 977
сегодня в 18:28
Состав Боевой! Посмотрим как сыграют!
Паровозов
Паровозов
   383 / 977
сегодня в 18:28
Моторчика Фарфана нет, фигово.
kotmyshka
kotmyshka
   199 / 977
сегодня в 18:27
хорошей игры!
Ваня лучший
Ваня лучший
   19 / 977
сегодня в 18:27
Супер звезда Смолов на лавке? Палыч, как же так?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 977
сегодня в 18:22
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Кварацхелия, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер

Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хёведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов

Стартовый состав «Зенита»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони, Дриусси, Азмун, Дзюба

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный
Sergey Z
Sergey Z
   134 / 977
сегодня в 18:21
Ничеечка!
Aчиститель
Aчиститель
   299 / 977
сегодня в 18:19
Зениту нужно устоять перед судейским беспределом и выиграть!
Александр Светличный
Александр Светличный
сегодня в 18:17
ВПЕРЕД ЛОКО!
Misha78
Misha78
сегодня в 18:17
Только победа, надо уходить в отрыв！
Антиспамм
Антиспамм
   240 / 977
сегодня в 18:15
Зениту только победы!
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