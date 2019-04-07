«Локомотив» - «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Зенита» на матч 22-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Игнатьев, Баринов, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Кварацхелия, Эдер.
«Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Ригони, Азмун, Дзюба.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Спартаком».
Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хёведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов
Стартовый состав «Зенита»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони, Дриусси, Азмун, Дзюба
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный
Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Лысов, Хёведес, Идову, Тарасов, Денисов, Фернандеш, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов
Стартовый состав «Зенита»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Барриос, Оздоев, Ригони, Дриусси, Азмун, Дзюба
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Анюков, Краневиттер, Нету, Набиуллин, Нобоа, Мак, Маммана, Эрнани, Мусаев, Заболотный