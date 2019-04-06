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«Спартак» - ЦСКА: Жиго, Глушаков и Дивеев сыграют с первых минут матча

сегодня, 17:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:00 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка. 

В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Ахмат», а «красно-синие» сыграли вничью с «Уфой».

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 933
сегодня в 18:15
Победы Спартаку
parallels
parallels
   2 / 933
сегодня в 18:14
какой позор!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 933
сегодня в 18:13
Ничейку хочу. Пусть даже нулёвку.
А судье- взять от обоих и судить честно ;)
NbKA555
NbKA555
   160 / 933
сегодня в 18:10
Только Спартак!Только победа!!!
Брулин
Брулин
   51 / 933
сегодня в 18:08
У Спартака оптимальный состав. Пора показывать хорошую игру.
112910415
112910415
   92 / 933
сегодня в 18:07
хороший состав...оптимистичный !
mangoх12
mangoх12
   13 / 933
сегодня в 18:03
можно было и Магнусона ставить, ну будем посомтреть
Ваня лучший
Ваня лучший
   27 / 933
сегодня в 18:00
Составы отличные. Пусть и судейство будет отличным. Федун ведь говорил, что ему не нужны тухлые победы как в Грозном
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
   342 / 933
сегодня в 17:58
ЦСКА ! Идущие на смерть приветствуют тебя !
drug01
drug01
   124 / 933
сегодня в 17:57
Состав боевой вперёд!
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