«Спартак» - ЦСКА: Жиго, Глушаков и Дивеев сыграют с первых минут матча

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «красно-белые» обыграли «Ахмат», а «красно-синие» сыграли вничью с «Уфой».
А судье- взять от обоих и судить честно ;)
А судье- взять от обоих и судить честно ;)