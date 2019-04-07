Лено: «Не смогли ничего придумать в игре против „Эвертона“»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал поражение от «Эвертона».
Мы разочарованы результатом, но мы сами виноваты, поскольку создали мало моментом. Мы сыграли не лучшим образом сегодня. Возможно, это случилось из-за того, что мы пропустили быстрый гол. Очень сложно играть против команды, которая глубоко обороняется.
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Колашинац: "Пытаемся разобраться между собой, как же начать выигрывать матчи на выезде"
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Уево вы парни думаете и сосредотачиваетесь
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Колашинац: "Пытаемся разобраться между собой, как же начать выигрывать матчи на выезде"
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Уево вы парни думаете и сосредотачиваетесь