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Лено: «Не смогли ничего придумать в игре против „Эвертона“»

сегодня, 18:33
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал поражение от «Эвертона».

Мы разочарованы результатом, но мы сами виноваты, поскольку создали мало моментом. Мы сыграли не лучшим образом сегодня. Возможно, это случилось из-за того, что мы пропустили быстрый гол. Очень сложно играть против команды, которая глубоко обороняется.

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