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Пепе: «Я выигрывал ЛЧ 3 раза. Даст Бог, в этом сезоне будет четвертый»

сегодня, 17:17
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль17.04.2019 в 22:00 Не начался

Защитник «Порту» Пепе уверен, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В 1/4 финала португальцы сыграют с «Ливерпулем».

Я уже трижды выигрывал Лигу чемпионов, и в этом сезоне будет четвертый, если Бог даст. Мы знаем, что перед нами стоит сложная задача в лице «Ливерпуля», который играет в стиле своего тренера. Но «Порту» нужно оставаться самим собой, нужно быть той же сплоченной командой, стремиться забивать голы, словом, быть собой.

Нужно уважать «Ливерпуль», это отличная команда, но мы собираемся сделать свое дело.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   389 / 977
сегодня в 18:41
если выиграет в 4й раз сравняется с кабинетным самотропиновым пешеходом...ахахааа
abramjan
abramjan
   389 / 977
сегодня в 18:34
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       231 / 977
    сегодня в 18:26
    Бывший мадридский скам может тока выйграть с ныне туринской куртизанкой..
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       122 / 977
    сегодня в 18:20
    Пепе тварь еще та
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
       78 / 977
    сегодня в 18:13
    примат пепе перепутал свою личную шерсть с государственной (кабинетной)
    dimagas1
    dimagas1
       348 / 977
    сегодня в 18:01
    Ливер дернуть реально.
    Neymar 10
    Neymar 10
       717 / 977
    сегодня в 17:49
    шансы очень высоки у горожан . я бы хотел финал Барселона Манчестер сити или манчестерское дерби финал .
    cevin cigan
    cevin cigan
       88 / 977
    сегодня в 17:37
    Любой из 1/4 может выиграть(Пору в том числе)
    Шуnя771
    Шуnя771
       147 / 977
    сегодня в 17:36
    Дерзай в четвертый раз)
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       226 / 977
    сегодня в 17:31
    мог и 4 сделать в прошлом сезоне)
    cska plus
    cska plus
       7 / 977
    сегодня в 17:29
    Сложно будет но почему бы нет.
    Зулус из Тарасовки
    Зулус из Тарасовки
       67 / 977
    сегодня в 17:27
    Главное чтоб Пепе никого не съел на поле
    Novograd
    Novograd
       436 / 977
    сегодня в 17:18
    Не даст юве или мю
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