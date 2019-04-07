Пепе: «Я выигрывал ЛЧ 3 раза. Даст Бог, в этом сезоне будет четвертый»

Защитник «Порту» Пепе уверен, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. В 1/4 финала португальцы сыграют с «Ливерпулем».

Я уже трижды выигрывал Лигу чемпионов, и в этом сезоне будет четвертый, если Бог даст. Мы знаем, что перед нами стоит сложная задача в лице «Ливерпуля», который играет в стиле своего тренера. Но «Порту» нужно оставаться самим собой, нужно быть той же сплоченной командой, стремиться забивать голы, словом, быть собой.

Нужно уважать «Ливерпуль», это отличная команда, но мы собираемся сделать свое дело.