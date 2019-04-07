Сигурдссон: «Все говорили, что матч со „Спартаком“ - важнейший в сезоне»

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ .

Напомним, что исландец оформил дубль в отчетной игре.

Это важнейшая победа для нас. Мы знали, что нам будет тяжело. Рад, что удалось завоевать три очка. Что не получилось в первом тайме? Мы начали встречу не так хорошо, как требовалось. Наверное, было слишком много эмоций. Но второй тайм мы провели очень здорово. И это решило исход матча.

Первый гол? Защитник и вратарь «Спартака» не поняли друг друга. Мы нанесли три или четыре удара в створ, которые были заблокированы. Но потом я смог отправить мяч в ворота. Второй гол решил исход матча. Прежде всего, нам нужно было открыть счет, а потом удалось укрепить преимущество. После этого мы постарались успокоить игру, отошли назад и стали обороняться. С того момента, как я перешел в ЦСКА , все только и говорили о том, что самый важный матч в сезоне - против «Спартака». Так что это здорово - забить два гола и завоевать три очка.