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Сигурдссон: «Все говорили, что матч со „Спартаком“ - важнейший в сезоне»

сегодня, 20:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Напомним, что исландец оформил дубль в отчетной игре.

Это важнейшая победа для нас. Мы знали, что нам будет тяжело. Рад, что удалось завоевать три очка. Что не получилось в первом тайме? Мы начали встречу не так хорошо, как требовалось. Наверное, было слишком много эмоций. Но второй тайм мы провели очень здорово. И это решило исход матча. 

Первый гол? Защитник и вратарь «Спартака» не поняли друг друга. Мы нанесли три или четыре удара в створ, которые были заблокированы. Но потом я смог отправить мяч в ворота. Второй гол решил исход матча. Прежде всего, нам нужно было открыть счет, а потом удалось укрепить преимущество. После этого мы постарались успокоить игру, отошли назад и стали обороняться. С того момента, как я перешел в ЦСКА, все только и говорили о том, что самый важный матч в сезоне - против «Спартака». Так что это здорово - забить два гола и завоевать три очка. 

Мы прекрасно слышали наших фанатов на протяжении всего матча. И мы очень признательны им за это. Мы как следует насладимся этой победой, а дальше сфокусируемся на следующих играх. Будем стараться добыть три очка во всех оставшихся играх сезона. Лучшая ли это моя игра за ЦСКА? Да, наравне с матчем против «Реала»!  

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил tolctoy
   33 / 983
сегодня в 21:48
Не отскочили хряки с помощью судьи!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   304 / 983
сегодня в 21:46
Сигурдссон будет ещё своим детям рассказывать как он сделал дубль в московском дерби.
tolctoy
tolctoy
   581 / 983
сегодня в 21:37
Отскочили кобылы,с помощью судьи.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   112 / 983
сегодня в 21:11
У него есть будущее!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   25 / 983
сегодня в 21:05
Молодец Арнор, дубль Спаму это многого стоит.!
Так держать!!!.
drug01
drug01
   138 / 983
сегодня в 20:52
Меньше слов больше дела! Вообще повезло....
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