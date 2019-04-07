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Акбашев: «Думаю, скоро „Рубин“ должно прорвать»

сегодня, 20:14
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:0).

Хорошая была игра, понравилась. Тренер нас похвалил, потому что у нас были моменты, могли забить гол, могли выиграть. Еще раз повторю, сегодня очень хорошо играли. Думаю, мы сегодня должны были побеждать.

Что сказал Бердыев? После игры похвалил, сказал, если будем играть так дальше, то победы обязательно придут. Еще есть, конечно, над чем работать, надо реализовывать моменты. Я думаю, скоро нас должно прорвать.

Дебют в РПЛ? Было, конечно, сначала волнение какое-то, но потом приспособился, уже ни о чем не думал. Играл в футбол, старался показать свой футбол.

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Все комментарии
fanilich
fanilich
   859 / 983
сегодня в 21:21
Хорошо если "прорвет",а унитаз выручит.
mars6791
mars6791
   333 / 983
сегодня в 21:10
И поразнообразнее в атаке, построже в защите. В принципе перспективно.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   126 / 983
сегодня в 20:23
Главное, чтобы не порвался
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