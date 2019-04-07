Акбашев: «Думаю, скоро „Рубин“ должно прорвать»

Полузащитник «Рубина» Роман Акбашев подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (0:0).

Хорошая была игра, понравилась. Тренер нас похвалил, потому что у нас были моменты, могли забить гол, могли выиграть. Еще раз повторю, сегодня очень хорошо играли. Думаю, мы сегодня должны были побеждать.

Что сказал Бердыев? После игры похвалил, сказал, если будем играть так дальше, то победы обязательно придут. Еще есть, конечно, над чем работать, надо реализовывать моменты. Я думаю, скоро нас должно прорвать.