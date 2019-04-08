«Ювентусу» осталось набрать одно очко, чтобы выиграть Серию А

В прошлые выходные состоялись практически все матчи 31-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» уверенно опережает ближайшего преследователя («Наполи») на 20 очков. Таким образом, туринцам необходимо набрать всего один пункт в оставшихся семи турах для того, чтобы оформить свой восьмой подряд чемпионский титул.
Серия А - Ювентус 8 чемпионств
Ла Лига - Барселона 8 чемпионств
Бундеслига - Бавария 8 чемпионств
Но у всех, особенно у каталонских двойных стандартчиков только СериаА, чемпионат одной команды🤦
Серия А - Ювентус 8 чемпионств
Ла Лига - Барселона 8 чемпионств
Бундеслига - Бавария 8 чемпионств
Но у всех, особенно у каталонских двойных стандартчиков только СериаА, чемпионат одной команды🤦
Тот же Атлетико за 10 лет, побеждало барсу раза 3 или 4. Это просто позор, для такой команды, с такой обороной.
Тот же Атлетико за 10 лет, побеждало барсу раза 3 или 4. Это просто позор, для такой команды, с такой обороной.
СериюА, называют чемпионатом одной команды.
О Лиге1 так же отзываются.
Бундеслигу аналогично воспринимают.
А чем интересно отличается Ла Лига от вышеупомянутых?
Досадно конечно, но мой взгляд ничем!
СериюА, называют чемпионатом одной команды.
О Лиге1 так же отзываются.
Бундеслигу аналогично воспринимают.
А чем интересно отличается Ла Лига от вышеупомянутых?
Досадно конечно, но мой взгляд ничем!