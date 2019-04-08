«Ювентусу» осталось набрать одно очко, чтобы выиграть Серию А

сегодня, 08:41

В прошлые выходные состоялись практически все матчи 31-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» уверенно опережает ближайшего преследователя («Наполи») на 20 очков. Таким образом, туринцам необходимо набрать всего один пункт в оставшихся семи турах для того, чтобы оформить свой восьмой подряд чемпионский титул.