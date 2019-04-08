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«Ювентусу» осталось набрать одно очко, чтобы выиграть Серию А

сегодня, 08:41

В прошлые выходные состоялись практически все матчи 31-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» уверенно опережает ближайшего преследователя («Наполи») на 20 очков. Таким образом, туринцам необходимо набрать всего один пункт в оставшихся семи турах для того, чтобы оформить свой восьмой подряд чемпионский титул.

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Все комментарии
112910415
112910415
   95 / 965
сегодня в 10:11
интрига : неужели сумеют ?!
NGY
NGY
   73 / 965
сегодня в 10:00
За последние 10 лет с учетом нынешнего положения:

Серия А - Ювентус 8 чемпионств
Ла Лига - Барселона 8 чемпионств
Бундеслига - Бавария 8 чемпионств


Но у всех, особенно у каталонских двойных стандартчиков только СериаА, чемпионат одной команды🤦
beefs
beefs
   100 / 965
сегодня в 09:40
С очередным чемпионством, скучно!!!
RedRedTeam
RedRedTeam
   570 / 965
сегодня в 09:38
Что бы, Юву делал без пеналду? Это все благодаря кристиану.
NGY
NGY
   73 / 965
сегодня в 09:35
Побеждают, но не могут победить в собственном чемпионате?!

Тот же Атлетико за 10 лет, побеждало барсу раза 3 или 4. Это просто позор, для такой команды, с такой обороной.
Т34
Т34
   85 / 965
сегодня в 09:29
Можно не набирать, преследователи потеряют.
GKN
GKN
   209 / 965
сегодня в 09:24
Скучный чемпионат
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   174 / 965
сегодня в 09:17
Позорный чемпионат одного клуба который в 8й раз безальтернативно выиграет ..
la_masia
la_masia ответил NGY
   75 / 965
сегодня в 09:14
Ну хотя бы тем, что команды из Ла Лиги побеждают в ЛЧ и в ЛЕ.
cska plus
cska plus
   6 / 965
сегодня в 09:14
Юве уже можно поздравить с очередным чемпионством.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   285 / 965
сегодня в 09:13
сейчас,сделает
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   214 / 965
сегодня в 09:13
можно поздравлять
shlomo
shlomo
   123 / 965
сегодня в 09:03
Хреново, когда постоянный единоличный лидер...поэтому и постоянные провалы в ЛЧ.....
particular
particular
   5 / 965
сегодня в 08:54
Кому-то это, возможно, греет душу, но на самом деле, подобная ситуация в спортивном турнире - скукотень, отсутствие соперничества и отрафированность к борьбе в ЛЧ...
NGY
NGY
   73 / 965
сегодня в 08:54
Судя по результатом чемпионств за последние 10лет:

СериюА, называют чемпионатом одной команды.
О Лиге1 так же отзываются.
Бундеслигу аналогично воспринимают.

А чем интересно отличается Ла Лига от вышеупомянутых?

Досадно конечно, но мой взгляд ничем!
ДСА
ДСА
   156 / 965
сегодня в 08:53
Не набрать столько - это нереально сложно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   296 / 965
сегодня в 08:49
Поэтому Роналду и не играет, чтобы, не дай бог, не получить травму в ничего не значащих матчах. Берегут для ЛЧ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   102 / 965
сегодня в 08:48
Одно очко они у Кри возьмут.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 965
сегодня в 08:46
Боярский: Ювентус на 90% чемпион Италии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 965
сегодня в 08:45
Удачи Аяксу
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   91 / 965
сегодня в 08:43
Это уже пустяки.
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