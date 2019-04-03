Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2018/2019

Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере

03 апреля 2019, 08:33
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал4 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» в рамках очередного тура Примеры. В этом поединке голом со штрафного отметился нападающий каталонцев Лионель Месси.

Таким образом, 31-летний аргентинец обогнал экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду (19 результативных ударов со штрафных, 61 с пенальти) по голам со стандартных положений в чемпионате Испании.

У лидера «сине-гранатовых» теперь 81 мяч со стандартов (29 со штрафных, 52 – с пенальти).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Фулхэм» лишился шансов на сохранение прописки в АПЛ
03 апреля 2019
«Арсенал» не пропускает в трех матчах подряд впервые за полтора года
02 апреля 2019
«Хаддерсфилд» вылетел из АПЛ
30 марта 2019
Италия впервые с 1962 года выиграла с разницей в 6 мячей
27 марта 2019
Дзюба прервал свою безголевую серию
24 марта 2019
Люксембург за последние 9 лет выиграл 14 игр дома — как за предыдущий век
23 марта 2019
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten
06 апреля 2019 в 17:03
Ещё больше обгонит.
Valerii
Valerii ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 18:36
Король стандартов.Гений футбола. Роник сдулся.Даже в самом слабом Чемпе италии .
Valerii
Valerii ответ Санчо Панса (раскрыть)
03 апреля 2019 в 18:32
Какая разница в каком чемпионате забивать стандарты и пенальти. ? Не ищите отмазки. Ронику далеко до Месси.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 апреля 2019 в 17:36, ред.
Роналда пришла в реал будучи обладателем зм, уже созревшей

Месси , который младше роналды на 2.5 года , начал показывать хороший уровень с 2007-2008 года, так что твои аргументы не имеют силы

И тем более все клубы , кроме спортинга были топ клубами и чемпионами , тоже мне достижения
Только одни Крос и Модрич чего стоят
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 апреля 2019 в 17:32
Кого их обоих?
У Месси за 5 лет 25 голов со штрафных , у петуха их 10
У Дерева Пьянича их и то 15
just futball
just futball ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 апреля 2019 в 16:23
Месси не пробивал штрафные с 2003. Он начал бить премерно с приходом Роналду в премеру (может быть даже позже). А Роналду уже был мастером со штрафных и я помню его голы за МЮ. А то что игрок играет долго в одном чемпионате и или меняет чемпионат - никак не отражает в эффективности забивать со штрафных. (штрафные удары и в Африке штафные удары)
95-shishani-95
95-shishani-95
03 апреля 2019 в 16:00
Жуниньо их обоих на место поставил бы. Даже Рожерио Сени
95-shishani-95
95-shishani-95
03 апреля 2019 в 15:57
Роналду в Реале 9 сезонов провёл
Месси в Барсе с 2003 года, насколько я знаю
И только щас Месси его обогнал. Только на 10 ударов больше со штрафных. И никогда не менял команду, не приходилось адаптироваться.
А Роналду, сначала из Спортинга (Португалия) перешёл в МЮ (Англия), потом в Реал(Испания), а потом оттуда в Ювентус (Италия)!
А Месси только одну Барсу доит
Санчо Панса
Санчо Панса
03 апреля 2019 в 15:20
Да и ладно! Рон уже не играет в Ла Лиге, поэтому Лео может об этом не волноваться)
реал-король
реал-король
03 апреля 2019 в 14:47
месси только обогнал в ЧИ, где он всю жизнь играет.
А в общем кто первый, в АПЛ, в серии А?
Ismadiyar
Ismadiyar
03 апреля 2019 в 13:17
Месси сейчас лучший исполнитель штрафных в Европе и Мире, редко увидишь игроков забивающих со штрафных в 3 матчах подряд, а ведь когда то, он даже не претендовал на пробитие, все делал Роналдиньо, за ним Хави, даже Алвес в свое время исполнял. Месси же смог за последние 5-6 лет развить в себе этот талант до неузнаваемости что сказать Гений!!!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
03 апреля 2019 в 12:37
Я что-то пропустил?
Разве радужный португалец умеет бить штрафные ?
Брулин
Брулин
03 апреля 2019 в 11:38
В одном никак Лео не обгоняет Пеналду, это в в пенальтях))))
neomessi
neomessi ответ FERIS (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 11:10
Не сказал бы, разница очень маленькая.
У КР 52 гола из штрафной.
А у Лео 47.
Разница не совсем большая.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ikarus74 (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 11:00
Месси моложе, так что и тут обойдет Роньку!!!
Klаsse
Klаsse ответ Олег Гусов (раскрыть)
03 апреля 2019 в 10:50
месси играет примере уже 15 лет, роналду играл 9. тут комментарии излишни)))
beefs
beefs
03 апреля 2019 в 09:50
а еще нужно подвести итоги: какой ногой забит гол и с какого расстояния
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ikarus74 (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 09:46
Да я просто не въехал, что тот пост был не сам по себе, а спором.
Думал, человек просто не понимает, почему Нырялду всё же больше Пеналду бывает ;)
Олег Гусов
Олег Гусов
03 апреля 2019 в 09:46
Алло , гараж !!! Так Криштиану уже почти год не играет в Испании !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ikarus74 (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 09:33
Статисты всё посчитают и выложат....

Всё ...я спать...время уже полдесятого..

Будут новости из "Пресненского Суда" столицы - разбудите.........
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ikarus74 (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 09:28
Даже из этой статьи понятно, почему. 61 ПРОТИВ 52 у Месси.
И это учитывая, что арг постоянно в Испании, а порт уже год в Италии. И до того выступал в Англии-Португалии...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ikarus74 (комментарий удален) (раскрыть)
03 апреля 2019 в 09:22, ред.
Как раз здесь речь о Примере.....
А сколько Роналду забил вообще на сегодня пенальти и штрафных в 4-х чемпионатах и посчитать трудно.....пока Месси его по стандартам только в Примере догнал...
А сотку с пенальти португалец давно прошёл (не только в Примере)....
28 января 2018 года Криштиану Роналду в 21 туре Ла-Лиги в матче против Валенсии забил дважды с пенальти и одолел отметку в 100 голов с пенальти за всю карьеру.....некоторым пыхтеть и пыхтеть ещё в Каталонии до таких цифр...
drug01
drug01
03 апреля 2019 в 09:16
Он вновь только первый!!!!
Миша Вилков
Миша Вилков
03 апреля 2019 в 09:14, ред.
Пенки считают :) Если бы Заболотный бил столько пенок а Примере, то обоих обошел :)
ДСА
ДСА
03 апреля 2019 в 09:04
Скоро о рекордах Роналду в Испании забудут.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля 2019 в 08:47
Так португалец кроме Примеры ещё в 3-х чемпионатах играл и играет....)))
А этот "догоняльщик" лет 15 безвылазно в Лиге.....
Kumertau
Kumertau
03 апреля 2019 в 08:43
интересно было бы узнать процент заработанных из этих стандартов самим игроком
Groove000
Groove000
03 апреля 2019 в 08:35
Я почему-то думал, Лео и так впереди Криша по этому показателю
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 