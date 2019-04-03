Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере

1554269599

03 апреля 2019, 08:33

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» в рамках очередного тура Примеры. В этом поединке голом со штрафного отметился нападающий каталонцев .

Таким образом, 31-летний аргентинец обогнал экс-форварда «Реала» (19 результативных ударов со штрафных, 61 с пенальти) по голам со стандартных положений в чемпионате Испании.

У лидера «сине-гранатовых» теперь 81 мяч со стандартов (29 со штрафных, 52 – с пенальти).