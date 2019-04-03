Месси обогнал Роналду по голам со стандартов в Примере

Вчера «Барселона» сыграла вничью с «Вильярреалом» в рамках очередного тура Примеры. В этом поединке голом со штрафного отметился нападающий каталонцев Лионель Месси.
Таким образом, 31-летний аргентинец обогнал экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду (19 результативных ударов со штрафных, 61 с пенальти) по голам со стандартных положений в чемпионате Испании.
У лидера «сине-гранатовых» теперь 81 мяч со стандартов (29 со штрафных, 52 – с пенальти).
Месси , который младше роналды на 2.5 года , начал показывать хороший уровень с 2007-2008 года, так что твои аргументы не имеют силы
И тем более все клубы , кроме спортинга были топ клубами и чемпионами , тоже мне достижения
Только одни Крос и Модрич чего стоят
У Месси за 5 лет 25 голов со штрафных , у петуха их 10
У Дерева Пьянича их и то 15
Месси в Барсе с 2003 года, насколько я знаю
И только щас Месси его обогнал. Только на 10 ударов больше со штрафных. И никогда не менял команду, не приходилось адаптироваться.
А Роналду, сначала из Спортинга (Португалия) перешёл в МЮ (Англия), потом в Реал(Испания), а потом оттуда в Ювентус (Италия)!
А Месси только одну Барсу доит
А в общем кто первый, в АПЛ, в серии А?
Разве радужный португалец умеет бить штрафные ?
У КР 52 гола из штрафной.
А у Лео 47.
Разница не совсем большая.
Думал, человек просто не понимает, почему Нырялду всё же больше Пеналду бывает ;)
Всё ...я спать...время уже полдесятого..
Будут новости из "Пресненского Суда" столицы - разбудите.........
И это учитывая, что арг постоянно в Испании, а порт уже год в Италии. И до того выступал в Англии-Португалии...
А сколько Роналду забил вообще на сегодня пенальти и штрафных в 4-х чемпионатах и посчитать трудно.....пока Месси его по стандартам только в Примере догнал...
А сотку с пенальти португалец давно прошёл (не только в Примере)....
28 января 2018 года Криштиану Роналду в 21 туре Ла-Лиги в матче против Валенсии забил дважды с пенальти и одолел отметку в 100 голов с пенальти за всю карьеру.....некоторым пыхтеть и пыхтеть ещё в Каталонии до таких цифр...
А этот "догоняльщик" лет 15 безвылазно в Лиге.....
