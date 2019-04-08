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Тренер «Мордовии»: «Ехали тысячу км на автобусе, потому что нет денег»

сегодня, 22:34
АвангардЛоготип футбольный клуб Авангард (Курск)2 : 0Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Это правда, что в «Мордовии» не платят больше трех месяцев?

— Ребятам перечислили зарплату за январь. Не оплачены февраль и март. Задолженность по премиальным? Есть небольшая.

— Почему в Курск за 800 км ездили на автобусе?

— Получилось даже по тысяче в один конец. На день поездки не было финансовой возможности отправиться иным способом. Конечно, было тяжело. Футболисты по-разному переносят автобус: кто-то может спать, а кто-то — нет. Пару человек выпали чисто физически. Считай, играли в меньшинстве.

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EAGuar As
EAGuar As
   38 / 954
сегодня в 23:23
И такое бывает .
anfield1984
anfield1984
   148 / 954
сегодня в 22:59
В инстаграме куча пабликов, где можно заработать на ставках. Там даже мамочки с детьми и телефоном по 30к в неделю рубят. А вы жалуетесь.


Но если серьезно, это все очень печально. В Саранске такой стадион, и такое положение у команды. Сам собой вопрос напрашивается. Зачем строили???
lexatver
lexatver
   669 / 954
сегодня в 22:59
Зато какой-нибудь чиновник задрипанного ПГТ в Республике Мордовия - миллионер! Я уж не говорю про миллиардеров Саранска жирующих за счет налогоплательщиков...
дурман
дурман
   296 / 954
сегодня в 22:48
Вы держитесь там, Вам всего доброго, хорошего настроения
офигенный
офигенный
сегодня в 22:42
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