Тренер «Мордовии»: «Ехали тысячу км на автобусе, потому что нет денег»

сегодня, 22:34

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о финансовой ситуации в клубе.

— Это правда, что в «Мордовии» не платят больше трех месяцев?

— Ребятам перечислили зарплату за январь. Не оплачены февраль и март. Задолженность по премиальным? Есть небольшая.

— Почему в Курск за 800 км ездили на автобусе?

— Получилось даже по тысяче в один конец. На день поездки не было финансовой возможности отправиться иным способом. Конечно, было тяжело. Футболисты по-разному переносят автобус: кто-то может спать, а кто-то — нет. Пару человек выпали чисто физически. Считай, играли в меньшинстве.