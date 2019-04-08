Тренер «Мордовии»: «Ехали тысячу км на автобусе, потому что нет денег»

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о финансовой ситуации в клубе.
— Это правда, что в «Мордовии» не платят больше трех месяцев?
— Ребятам перечислили зарплату за январь. Не оплачены февраль и март. Задолженность по премиальным? Есть небольшая.
— Почему в Курск за 800 км ездили на автобусе?
— Получилось даже по тысяче в один конец. На день поездки не было финансовой возможности отправиться иным способом. Конечно, было тяжело. Футболисты по-разному переносят автобус: кто-то может спать, а кто-то — нет. Пару человек выпали чисто физически. Считай, играли в меньшинстве.
Но если серьезно, это все очень печально. В Саранске такой стадион, и такое положение у команды. Сам собой вопрос напрашивается. Зачем строили???
Но если серьезно, это все очень печально. В Саранске такой стадион, и такое положение у команды. Сам собой вопрос напрашивается. Зачем строили???