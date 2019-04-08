«Газпром» может помочь «Анжи»

Президент «Анжи Осман Кадиев признался, что долги клуба составляют уже 250 миллионов рублей.
Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у „Анжи“ плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с „Газпромом“, наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и „Анжи“.
Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться.
Республика не аул.
Деньги по любому есть.Вопрос насколько важен сейчас для них футбол?
Свои ребята,своя школа,свои болельщики.
Пусть не выше крыши,но со своим лицом,не похожим ни на кого.
Пусть не сегодня,так с следующем сезоне.
ФНЛ не КПЗ. Все там были,главное как и с чем от туда выйти.
Главное Керимовых и Кадиевых на пушечный выстрел к футболу не подпускать.
Продадут.
Республика не аул.
Деньги по любому есть.Вопрос насколько важен сейчас для них футбол?
Свои ребята,своя школа,свои болельщики.
Пусть не выше крыши,но со своим лицом,не похожим ни на кого.
Пусть не сегодня,так с следующем сезоне.
ФНЛ не КПЗ. Все там были,главное как и с чем от туда выйти.
Главное Керимовых и Кадиевых на пушечный выстрел к футболу не подпускать.
Продадут.