«Газпром» может помочь «Анжи»

Президент «Анжи Осман Кадиев признался, что долги клуба составляют уже 250 миллионов рублей.

Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у „Анжи“ плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с „Газпромом“, наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и „Анжи“.

Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться.