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«Газпром» может помочь «Анжи»

сегодня, 14:46

Президент «Анжи Осман Кадиев признался, что долги клуба составляют уже 250 миллионов рублей. 

Да, это все правда, нет никакого вымысла. Мы пытаемся решить этот вопрос. А так все знают, что у „Анжи“ плохое положение. Я могу подтвердить, что ведутся переговоры с „Газпромом“, наш генеральный директор общается с представителями, это его добрая воля, людей, которым неравнодушен Дагестан и „Анжи“.

Мы обратились в виде помощи и если они нам помогут, то мы будем очень благодарны. Шансы на то, что мы получим лицензию и нам удастся погасить долги — 50 на 50, но мы будем бороться.

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time out
time out ответил Владимир_Спартак
   94 / 967
сегодня в 16:13
Все понятно. Найдут сейчас спонсора на погашение долгов. А что дальше???
А дальше кирдык!
Footbolista
Footbolista ответил 4RT
   11 / 967
сегодня в 16:12
Точно)...зенит же суперклуп...зачем ему газпром?))...
cska plus
cska plus
   6 / 967
сегодня в 16:11
Тут, что то не то.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   143 / 967
сегодня в 16:09
Все понятно. Найдут сейчас спонсора на погашение долгов. А что дальше???
4RT
4RT
   464 / 967
сегодня в 16:08
Продать Зенит,купить Анжи
Артемкa
Артемкa ответил PATRIOT1965
   917 / 967
сегодня в 16:05
Само сравнение человека с Богом неуместно и грех это.Кто мы перед Богом?Нельзя сравнивать.
многие этого не понимают
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP ответил parallels
   127 / 967
сегодня в 16:01
а чем анжи лучше тосно?
Тосно не играть, в отличии от Анжи, меньше чем через неделю с Зенитом)
311
311
   59 / 967
сегодня в 15:59
Теперь ждём, насколько Федун перебьет "помощь" Газпрома!)
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Казанский
   38 / 967
сегодня в 15:57
Дагестан республика-донор.Что там есть,на что можно клуб содержать?Это же не Ленинградская область,где крупнейшие запасы газа)))
Донор — в общем смысле это объект, отдающий что-либо другому объекту.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   184 / 967
сегодня в 15:57
Была бы условная Томь,этих разговоров,типа почему Анжи здесь не было бы.
Казанский
Казанский ответил PATRIOT1965
   63 / 967
сегодня в 15:57
Суть в сравнение.Всевышний не нуждается в сотаварищах.Давай оставим эту тему.
Давай.Но ты сам эту тему поднял
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Казанский
   184 / 967
сегодня в 15:55
Я же написал тебе,что Бог един.И не важно,как он зовется,Аллах или Христос....В Сирии в церковь зашел солдат-мусульманин помолиться и на вопрос "Почему он не в мечеть пошел?" он ответил,что Бог един и нет разницы где молиться
Суть в сравнение.Всевышний не нуждается в сотаварищах.Давай оставим эту тему.
Footbolista
Footbolista ответил d_fincher
   11 / 967
сегодня в 15:51
Патриоты сливаются...
Казанский
Казанский ответил Сергей Саныч
   63 / 967
сегодня в 15:48
Дагестан может сам решить свои проблемы,не прося и не унижаясь. Республика не аул. Деньги по любому есть.Вопрос насколько важен сейчас для них футбол? Свои ребята,своя школа,свои болельщики. Пусть не выше крыши,но со своим лицом,не похожим ни на кого. Пусть не сегодня,так с следующем сезоне. ФНЛ не КПЗ. Все там были,главное как и с чем от туда выйти. Главное Керимовых и Кадиевых на пушечный выстрел к футболу не подпускать. Продадут.
Дагестан республика-донор.Что там есть,на что можно клуб содержать?Это же не Ленинградская область,где крупнейшие запасы газа)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   38 / 967
сегодня в 15:45
Дагестан может сам решить свои проблемы,не прося и не унижаясь.
Республика не аул.
Деньги по любому есть.Вопрос насколько важен сейчас для них футбол?
Свои ребята,своя школа,свои болельщики.
Пусть не выше крыши,но со своим лицом,не похожим ни на кого.
Пусть не сегодня,так с следующем сезоне.
ФНЛ не КПЗ. Все там были,главное как и с чем от туда выйти.
Главное Керимовых и Кадиевых на пушечный выстрел к футболу не подпускать.
Продадут.
ekliziast
ekliziast
   483 / 967
сегодня в 15:45
Мало одного Оренбурга , надо ещё одного поставщика холявных очков заполучить.
SSC Napoli
SSC Napoli
   878 / 967
сегодня в 15:43
Цены на газ поднимут и помогут!
Казанский
Казанский ответил PATRIOT1965
   63 / 967
сегодня в 15:40
Аллах дает все,просто нужно поверить в него искренно и просить в мольбе.
Я же написал тебе,что Бог един.И не важно,как он зовется,Аллах или Христос....В Сирии в церковь зашел солдат-мусульманин помолиться и на вопрос "Почему он не в мечеть пошел?" он ответил,что Бог един и нет разницы где молиться
Denkuz
Denkuz
   53 / 967
сегодня в 15:39
Разведение свинями всевозможных филиалов от ростова до енисея привело их всех к разрухе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 967
сегодня в 15:37
Почему нельзя было помочь землякам из Тосно? Которые, на минуточку, КР взяли и в еврокубках могли играть. Зачем спасать частную игрушку, которую уже спасли в том сезоне от вылета?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   243 / 967
сегодня в 15:33
Не сомневаюсь, что помогут. Если бы не хотели, сразу отказали. Интересно, что потребуют взамен, они же прежде всего финансисты.
Шамаич
Шамаич ответил PATRIOT1965
   523 / 967
сегодня в 15:33
Аллах дает все,просто нужно поверить в него искренно и просить в мольбе.
Выходит рамзан лучше всех просит,а все остальные безбожники?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   38 / 967
сегодня в 15:30
Шамаич
Шамаич
   523 / 967
сегодня в 15:30
Рпл плавно превращается в соревнование, кто лучше поможет мешку из питера подняться выше пятой строчки!!!
DAD81
DAD81
   467 / 967
сегодня в 15:30
О, как! А чего Амкару не сказали, что так можно? Клуб был с меньшими долгами и честно доказал право играть в футбол на поле, победив в стыках.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Казанский
   184 / 967
сегодня в 15:29
То,что Путин богаче Аллаха это факт и с ним не нужно спорить.Бог един и он не дарит деньги,т.к. он дарит душу
Аллах дает все,просто нужно поверить в него искренно и просить в мольбе.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Казанский
   184 / 967
сегодня в 15:27
То,что Путин богаче Аллаха это факт и с ним не нужно спорить.Бог един и он не дарит деньги,т.к. он дарит душу
Само сравнение человека с Богом неуместно и грех это.Кто мы перед Богом?Нельзя сравнивать.
drug01
drug01
   112 / 967
сегодня в 15:27
Вот это будет дело!!!
Т34
Т34 ответил parallels
   82 / 967
сегодня в 15:26
спартак тоже надо расформировать, на открывашке открыть рынок, а на вырученные деньги воскресить кубань.
    Казанский
    Казанский ответил PATRIOT1965
       63 / 967
    сегодня в 15:23
    Сам подумай,ведь умный адекватный человек,я лично о тебе такого мнения был.
    То,что Путин богаче Аллаха это факт и с ним не нужно спорить.Бог един и он не дарит деньги,т.к. он дарит душу
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