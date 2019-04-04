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Федун назвал стоимость «Спартака»

вчера, 20:33

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун назвал приблизительную стоимость московского клуба со всей инфраструктурой.

Правильна ли информация, что стоимость «Спартака» в целом как клуба составляет 1,1-1,2 миллиарда евро? Да. Тот, кто хочет купить «Спартак» с учетом стадиона, должен быть готов к расходам такого порядка. Но нужно иметь в виду, что любая продажа — это всегда торговля. То, что мы хотим и то, сколько можно выручить, иногда две большие разницы, как говорят в Одессе. Многое зависит от стечения обстоятельств, срочности сделки. Может или не может нынешний владелец продолжать содержать клуб…

Но то, что при нормальном раскладе, при том интересе, при той базе, которая существует, «Спартак» действительно стоит не меньше миллиарда — это факт. Однозначно.

Федун также отметил, что бюджет клуба на год составляет 100 млн евро.

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Все комментарии
Кошк 47
Кошк 47
   377 / 905
сегодня в 05:02
Бред!кому нужна эта помойка?какие милиарды!
mortid
mortid
   342 / 905
сегодня в 03:57
Дороговата свинина, офигели что ли? за некошерное мясо столько ломить, обдиралово.
zubila
zubila ответил Ozabot
   846 / 905
сегодня в 03:21
Ага))) А еще у Зенита бюджет под 160 миллионов евро, что как бы кричит для УЕФА о лютых финансовых нарушениях и левых контрактах.Но все лечиться обычным заносом нужным людям.
Байкал-38
Байкал-38
   48 / 905
сегодня в 02:41
Спартачи приуныли узнав такие вести, ведь Федуны так Спартак не продадут никогда. Реальная цена как сказала спартаковская легенда в 10 раз меньше.
tims
tims ответил Caniggia
   473 / 905
сегодня в 01:49
Походу, два брата хохла уже хотят продать с молотка Спартак, искусственно завышая его цену в 2-3 раза.
Где Вы увидели хохлов? Из обоих Федунов перхоть сыпется, и запах фаршированной щуки и мацы им не удаётся перебить даже дорогим коньяком. А продажа чего-либо и низкого качества в несколько раз дороже - в стиле этого "богоизбранного" племени. Веками живут они, жульничая и прикрываясь байками о преследованиях и холокосте. Так что, ничего удивительного... А "Спартак" после продажи его за бутылку водки Романцевым стоит ровно столько, сколько стоит построенный стадион. Цена ему вместе с базой в Тарасовке - миллионов 150 евро максимум. Даже товарный знак с эмблемой-ромбом уже ничего не стОит. Слишком был дискредитирован клуб в последние 10-15 лет. И скорее всего будет продана только арена. А "Спартак" просто сброшен за бесценок, как непрофильный и невыгодный актив. С чем я болел красно-белых и поздравляю
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   22 / 905
сегодня в 00:31
    Сов Армия
    Сов Армия
       420 / 905
    сегодня в 00:30
    Нормально Федуны присосались к народным деньгам. И народная нефть у них и стадион, который был построен на 80% на государственные деньги к чемпионату мира, а они теперь этот стадион хотят за миллиард продать, потому как спартаковские игроки много не стоят.
    Caniggia
    Caniggia
       73 / 905
    вчера в 23:58
    Походу, два брата хохла уже хотят продать с молотка Спартак, искусственно завышая его цену в 2-3 раза.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       164 / 905
    вчера в 23:50
    После 4-го места в ЛЕ с антирекордом да за миллиард? бу-га-га
    Nikola45
    Nikola45
       25 / 905
    вчера в 23:40
    Я так понимаю что Недоразумение арена будет все же продана ))
    Nikola45
    Nikola45
       25 / 905
    вчера в 23:37
    Похоже что Тарасняк опять играть будет в Химках! И опять их будут называть Свинобомжи ))
    Леня вас продаст и купит и опять продаст! )) Но уже ДЕШЕВЛЕ )) С такой статистикой особливо 7-0 Лукоил проект купят ну сотни за 2 и то не факт ))
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       236 / 905
    вчера в 23:31
    ...столько истерики вокруг высказываний А.Федуна ...родного брата Леонида Федуна...
    ...на нескольких ветках ...
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       233 / 905
    вчера в 23:24
    неужели из них стадион с базой 990 миллионов
    youtomee
    youtomee
       768 / 905
    вчера в 23:21
    ахахахахахахаахахаххахахахах.....простите
    dzvinka
    dzvinka
       50 / 905
    вчера в 22:59
    во дядя бредит
    beefs
    beefs
       96 / 905
    вчера в 22:56
    Чего решил продать?
    tolctoy
    tolctoy
       321 / 905
    вчера в 22:55
      time out
      time out
         84 / 905
      вчера в 22:55
      Да, продай уже Спартак! Купи себе Динамо киевское, оно тебе ближе. А Спартак для тебя всегда был чужим. И только его бренд тебя интересовал, да земли под прикрытием этого бренда, которые ты получал.
      дрессировщик
      дрессировщик
         285 / 905
      вчера в 22:46
      Вечер Пирсмана, аха-ха. Пирсман, ты лучше всех, жги ещё, ююххуууу. Ах-аха))
      Ozabot
      Ozabot
         413 / 905
      вчера в 22:46
      «Спартак» стоит дороже «Милана»? Круто российский футбол развивается!
      KURUM
      KURUM ответил ПерекатиПоле
         526 / 905
      вчера в 22:37
      Народные деньги только Газпром разбазаривает..
      Gessenschaft
      Gessenschaft
         223 / 905
      вчера в 22:36
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           19 / 905
        вчера в 22:27
        Ценник вывешен. Осталось найти покупателя. Будет сложно, патамушта команду нужно строить с нулевого цикла...
        parallels
        parallels ответил инвайт
           2 / 905
        вчера в 22:26
        Разочаровывает Пирсман что-то. Куда делся тот весёлый паренёк с троллингом, который даже фаны Спартака отмечали? Нынешний какой-то озлобленный, от обиды не знающий уже что ещё сказать) Эх, вот стоит чуть надавить, как человек меняется. Ну что ж, посмотрим на такого Пирсмана, авось не хуже старого будет :)
        ещё раз подтвердил теорию, молодец. самоутверждайся дальше самолайканьем и диалогами с самим с собой, до такой нелепости в таком возрасте додуматься - сильно. прикинь на досуге, как ты выглядишь со стороны. и когда пишешь про озлобленность и обиду - ты пишешь реально про себя. особенно про обиду. какое-то прилагательное в голове крутится, по этому слову, не могу вспомнить - может, у тебя получится. гыгыгы.
        Ник Уволен
        Ник Уволен
           294 / 905
        вчера в 22:25
        Ну Федун, ну торгаш. Загнул ценник десятикратно.
        andromend
        andromend
           598 / 905
        вчера в 22:24
        За команду, которая занимает 89 место в клубном рейтинге УЕФА 1 млрд евриков,это из области психофантастики.Карабах и то на 20 пунктов выше находится. У Федунов свой мирок какой то,обусловленный немеренными халявными доходами. Просто смешно.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           22 / 905
        вчера в 22:21
        Хитрый еврей Федун у Москвы землю отжал недалёко от центра города, построил там ширпотреб и поднял ценник на позор страны в три раза. Хотя с учётом того сколько вбухано народно-нефтяных денег в педрош, откаты, подкупы судей, лярд и выходит.
        spartak kursk
        spartak kursk
           587 / 905
        вчера в 22:19
        Пришло время собирать камни?))))))
        инвайт
        инвайт
           29 / 905
        вчера в 22:15
        Разочаровывает Пирсман что-то. Куда делся тот весёлый паренёк с троллингом, который даже фаны Спартака отмечали? Нынешний какой-то озлобленный, от обиды не знающий уже что ещё сказать) Эх, вот стоит чуть надавить, как человек меняется.
        Ну что ж, посмотрим на такого Пирсмана, авось не хуже старого будет :)
        Игорь Солнцев
        Игорь Солнцев
           155 / 905
        вчера в 22:10
        Скоро возникнут в тарасовке споры - Нас сливают или продают?
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