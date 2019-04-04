Федун: «Бюджет „Спартака“? Пытаемся укладываться в 100 млн»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.
Новый президент «Зенита» Александр Медведев озвучил бюджет, который клуб намерен принять на ближайшие три года - в Питере хотят играть в долгую…
(Перебивает.) Счастливцы.
Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у «Спартака»?
Мы пытаемся укладываться в 100.
Напомним, в эти дни «Спартак» продолжает подготовку к дерби с ЦСКА.
Федун - 2 трофея
Федун - 2 трофея
вoлгoдoн
Сегодня 19:55
100 млн народно-нефтяных средств идет на зулусов и прочую отмывку,остальные на карман)
Ответ Караул! Игнор 11
вoлгoдoн
Сегодня 19:55
100 млн народно-нефтяных средств идет на зулусов и прочую отмывку,остальные на карман)
Ответ Караул! Игнор 11
И зачем держите счета в банке Открытие?)
И зачем держите счета в банке Открытие?)
Короче, учи матчасть - ни одной "народной" копейки в бюджете "Зенита" нет. Все дивиденды с 51% акций корпорации Газпрома, принадлежащие Государству идут в бюджет России, и Газпром уже третье десятилетие, с момента развала СССР, является крупнейшим налогоплательщиком России. А вот с остальных 49%, которыми владеют куча людей по всему миру, они и спонсируют "Зенит", Шальке 04, Црвену Звезду и саму Лигу Чемпионов.
А вот почему так неэффективен спонсор ЛУКОЙЛ, входя в ТОП-3 нефтяных компаний мира и являясь богаче арабов из МанСити, и какую нефть, откуди в чей карман качает - хороший вопрос. Как красно-белая пелена спадёт - попытайся на него ответить. А ещё на такой вопрос - "Почему Федун тратит ежегодно из своего кармана 100 миллионов евро денег, полученных в результате выкачивания нефти в частный карман, да так, что за 15 лет и за более чем миллиард потраченных евро, полученных в результате выкачивания из недр нефти в частный карман, мы получили всего ОДНО чемпионство и кучу позора, в то время как Гинер тратит примерно 80 млн в год и у него Кубок УЕФА, куча Чемпионств и Кубков России?" Может просто от налогов "отстирывает" через "свинарник"? А поэтому, спортивные достижения клуба - до лампочки? И вот как раз из-за этих "отстиранных" от бюджета России средств, бабушки недополучат пенсию из бюджета, потому что она уже "принадлежит" Федуну!
Короче, учи матчасть - ни одной "народной" копейки в бюджете "Зенита" нет. Все дивиденды с 51% акций корпорации Газпрома, принадлежащие Государству идут в бюджет России, и Газпром уже третье десятилетие, с момента развала СССР, является крупнейшим налогоплательщиком России. А вот с остальных 49%, которыми владеют куча людей по всему миру, они и спонсируют "Зенит", Шальке 04, Црвену Звезду и саму Лигу Чемпионов.
А вот почему так неэффективен спонсор ЛУКОЙЛ, входя в ТОП-3 нефтяных компаний мира и являясь богаче арабов из МанСити, и какую нефть, откуди в чей карман качает - хороший вопрос. Как красно-белая пелена спадёт - попытайся на него ответить. А ещё на такой вопрос - "Почему Федун тратит ежегодно из своего кармана 100 миллионов евро денег, полученных в результате выкачивания нефти в частный карман, да так, что за 15 лет и за более чем миллиард потраченных евро, полученных в результате выкачивания из недр нефти в частный карман, мы получили всего ОДНО чемпионство и кучу позора, в то время как Гинер тратит примерно 80 млн в год и у него Кубок УЕФА, куча Чемпионств и Кубков России?" Может просто от налогов "отстирывает" через "свинарник"? А поэтому, спортивные достижения клуба - до лампочки? И вот как раз из-за этих "отстиранных" от бюджета России средств, бабушки недополучат пенсию из бюджета, потому что она уже "принадлежит" Федуну!
Итак одной ногой на "чемпионате", наверное надо валить совсем отсюда... Такой ресурс дохнет от "гигантского разнообразия" контента, "легкости" самого сайта и "профессионализма" тех, к кому сказав слово, просто зарабатываешь бан.
"Демократия" и "свобода слова"... Жалко соккер... И опять без "свиней" не обошлось....
upd. Дада)) Лучше меня дизлайкнуть, а на себя посмотреть. ЧТД)))
Итак одной ногой на "чемпионате", наверное надо валить совсем отсюда... Такой ресурс дохнет от "гигантского разнообразия" контента, "легкости" самого сайта и "профессионализма" тех, к кому сказав слово, просто зарабатываешь бан.
"Демократия" и "свобода слова"... Жалко соккер... И опять без "свиней" не обошлось....
upd. Дада)) Лучше меня дизлайкнуть, а на себя посмотреть. ЧТД)))
Народные деньги разбазаривает
Народные деньги разбазаривает
кстати, я не из Тарасовки)...
кстати, я не из Тарасовки)...