ГлавнаяНовости

Федун: «Бюджет „Спартака“? Пытаемся укладываться в 100 млн»

вчера, 19:49

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.

Новый президент «Зенита» Александр Медведев озвучил бюджет, который клуб намерен принять на ближайшие три года - в Питере хотят играть в долгую…

(Перебивает.) Счастливцы.

Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у «Спартака»?

Мы пытаемся укладываться в 100.

Напомним, в эти дни «Спартак» продолжает подготовку к дерби с ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун назвал стоимость «Спартака»
Вчера, 20:33 Комментарии113
«Ливерпуль» за прошлый год выплатил агентам 43,8 млн фунтов
Вчера, 15:37 ФотоКомментарии14
ЦСКА возобновил сотрудничество с известной автомобильной компанией
Вчера, 12:36 Комментарии22
Как Моуриньо и Анри разбогатели от увольнений
02 апреляСергей Иванов в блоге Футбол и деньгиКомментарии4
«Зенит» требует взыскать с обанкротившегося «Тосно» более 4 млн рублей
01 апреля Комментарии37
«Анжи»: «Финансовое состояние клуба стабильно тяжелое»
29 марта Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
yrasikos22
yrasikos22
   198 / 905
вчера в 23:12
Интересно куда эти 100 милл за год из бюджета идут? если трасферная политика клуба провальная из года в год,огромные выплаты по контрактам игрокам себя не оправдывают,в Европе клуб из года в год даже кваллификацию не могут пройти,сколько денег уходит на ветер,лучше бы Спартак расформировали иза бесполезности,и весь бюджет отдали бы в регионы.
spartak kursk
spartak kursk
   587 / 905
вчера в 22:05
Чтобы быть в фер-плей и не продавать своих лидеров перед решающими сражениями нужно привозить Луанов,а не Рош....
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   9 / 905
вчера в 21:48
А чо смотреть на чужие, надо свои брать.
Кто же спорит..надо)...только в субботу трофеи из сетки игорян будет доставать)...если между ног не застрянут)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 905
вчера в 21:47
А чо смотреть на чужие, надо свои брать.
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   9 / 905
вчера в 21:45
Пусть клуб Федуна хоть одного игрока масштаба Дырофеева (да чего там - Чалова) воспитает, а то со времён Дзюбы никого. ^_____^
Ладно)...в субботу посмотрим на ваши трофеи )...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 905
вчера в 21:44
Пусть клуб Федуна хоть одного игрока масштаба Дырофеева (да чего там - Чалова) воспитает, а то со времён Дзюбы никого. ^_____^
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   9 / 905
вчера в 21:43
Гинер - 21 трофей Федун - 2 трофея
У гинера очко)...а у Дырофеева два)...
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   9 / 905
вчера в 21:42
Вот ты нарочно подписал хамскую фразу, чтобы санкциям подвергнуться и потом жаловаться на гинерский произвол? Или ты точно знаешь, что тебе за это ничего не будет?
Мне пофигу))...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 905
вчера в 21:41
Вот ты нарочно подписал хамскую фразу, чтобы санкциям подвергнуться и потом жаловаться на гинерский произвол? Или ты точно знаешь, что тебе за это ничего не будет?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 905
вчера в 21:40
Гинер - 21 трофей
Федун - 2 трофея
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   9 / 905
вчера в 21:39
Вот это их и бесит, что нищеброд Гинер без шума и пыли рвёт клуб олигарха фидуна.
Ну и где он его рвет?...за базаром следи)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Завтра
   3 / 905
вчера в 21:34
Вот это их и бесит, что нищеброд Гинер без шума и пыли рвёт клуб олигарха фидуна.
Footbolista
Footbolista ответил Завтра
   9 / 905
вчера в 21:30
    oFANATo
    oFANATo
       104 / 905
    вчера в 21:20
    ЛУЧШЕ БЫ НАШ ФУТБОЛ НЕ ПОЗОРИЛИ В ЕВРОКУБКАХ
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 905
    вчера в 21:17
    В позор они укладываются. гыгыгы
    13 RUS
    13 RUS
       330 / 905
    вчера в 21:13
    Позор один ,а не футбол
    Serg3.12
    Serg3.12
       7 / 905
    вчера в 21:11
    А страна Россия, вместе с Москвой и СПбургом, ежемесячно копеечку несут, Милеру на миллиардную зарплату, газовику питерскому на содержание, чтобы её вложили в тв, а потом ей же ещё раз и продали... и без вариантов))
    Serg3.12
    Serg3.12
       7 / 905
    вчера в 21:06
    Плачущие за народные деньги, вы зачем на ЛукОйле заправляетесь?
    И зачем держите счета в банке Открытие?)
    Завтра
    Завтра ответил Footbolista
       180 / 905
    вчера в 21:00
    А 160 млн. народно-газовых денег идет бабушкам на пенсию?)...
    Вы надоели уже с этой чушью! Причём сами её придумали - сами поверили, в качестве очередного оправдания отвратительной игры "свиней", потому что вы "народец" такой, "отличный"!

    Короче, учи матчасть - ни одной "народной" копейки в бюджете "Зенита" нет. Все дивиденды с 51% акций корпорации Газпрома, принадлежащие Государству идут в бюджет России, и Газпром уже третье десятилетие, с момента развала СССР, является крупнейшим налогоплательщиком России. А вот с остальных 49%, которыми владеют куча людей по всему миру, они и спонсируют "Зенит", Шальке 04, Црвену Звезду и саму Лигу Чемпионов.

    А вот почему так неэффективен спонсор ЛУКОЙЛ, входя в ТОП-3 нефтяных компаний мира и являясь богаче арабов из МанСити, и какую нефть, откуди в чей карман качает - хороший вопрос. Как красно-белая пелена спадёт - попытайся на него ответить. А ещё на такой вопрос - "Почему Федун тратит ежегодно из своего кармана 100 миллионов евро денег, полученных в результате выкачивания нефти в частный карман, да так, что за 15 лет и за более чем миллиард потраченных евро, полученных в результате выкачивания из недр нефти в частный карман, мы получили всего ОДНО чемпионство и кучу позора, в то время как Гинер тратит примерно 80 млн в год и у него Кубок УЕФА, куча Чемпионств и Кубков России?" Может просто от налогов "отстирывает" через "свинарник"? А поэтому, спортивные достижения клуба - до лампочки? И вот как раз из-за этих "отстиранных" от бюджета России средств, бабушки недополучат пенсию из бюджета, потому что она уже "принадлежит" Федуну!
    kotmyshka
    kotmyshka
       174 / 905
    вчера в 20:57
    Темнит...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       164 / 905
    вчера в 20:49
    Срамота. Бюджет 100 милл. евро, и при этом за 16 лет только одно чемпионство и то за счет юбилея Симоняна!
    За Ливерпуль
    За Ливерпуль
       448 / 905
    вчера в 20:46
    Опять на Лукойле бензин подорожает
    Завтра
    Завтра
       180 / 905
    вчера в 20:38
    "Спартак", фратрии, федун, "легионеры спартака", джикии,, фернанды...сплошные "мясные" новости по всему топу, а команд в России - 16. И если про них, то вскользь и с брезгливостью. Дичь....
    Итак одной ногой на "чемпионате", наверное надо валить совсем отсюда... Такой ресурс дохнет от "гигантского разнообразия" контента, "легкости" самого сайта и "профессионализма" тех, к кому сказав слово, просто зарабатываешь бан.
    "Демократия" и "свобода слова"... Жалко соккер... И опять без "свиней" не обошлось....

    upd. Дада)) Лучше меня дизлайкнуть, а на себя посмотреть. ЧТД)))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       3 / 905
    вчера в 20:24
    Какая может быть терпимость к таким персонажам, как Пичушкин, Попков, Чикатило? Прям вторая волна этой нечисти на Соккере, первая была осенью 2015-го.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       155 / 905
    вчера в 20:21
    Брешет фердун безбожно.
    Footbolista
    Footbolista ответил Scuderia Ferrari
       9 / 905
    вчера в 20:18
    Можно подумать, ваши про "Игаря" никогда не пишут. =))
    Пишем правду...два в очко было от Тулы?...Было и все это видели)...рекорд 43 был?...Был и все это видели..так, что правду...только правду)...
    kastites
    kastites
       225 / 905
    вчера в 20:17
    Бандит и негодяй
    Народные деньги разбазаривает
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Footbolista
       3 / 905
    вчера в 20:16
    Можно подумать, ваши про "Игаря" никогда не пишут. =))
    Footbolista
    Footbolista ответил Scuderia Ferrari
       9 / 905
    вчера в 20:15
    В тарасовке. Откуда у фанов народной команды появилась такая любовь к теме маньяков?))
    Как назвать персонажа, который в каждом из 1000 своих постов повторяет одно и то же?)...
    кстати, я не из Тарасовки)...
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       231 / 905
    вчера в 20:14
    Где мои 100 миллионов?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100