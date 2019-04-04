Федун: «Бюджет „Спартака“? Пытаемся укладываться в 100 млн»

вчера, 19:49

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал о размере бюджета клуба.

Новый президент «Зенита» Александр Медведев озвучил бюджет, который клуб намерен принять на ближайшие три года - в Питере хотят играть в долгую…

(Перебивает.) Счастливцы.

Так вот названа сумма 160 миллионов евро в год. Насколько меньше у «Спартака»?

Мы пытаемся укладываться в 100.