Ганчаренко: «У Чалова есть огромный потенциал, чтобы стать ещё лучше»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о нападающем «красно-синих» Фёдоре Чалове.

Чалов во многом прибавил. Он должен научиться сохранять мяч при давлении. У него для этого есть определённый уровень игры. Он всегда работает на команду, очень хорошо понимает все наши тактические задумки. Он улучшил завершения атак, как с правой ноги, так и с левой. Чалов понимает, где ему располагаться в штрафной соперника. У него огромный потенциал для того, чтобы стать ещё лучше. И самое главное, что у него есть стремление продолжать становиться лучше.

Что касается борьбы за победу в гонке бомбардиров, то я уверен, что команда готова ему помочь, создавая больше моментов, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если он забивает голы, это плюс для команды и для каждого игрока. Важно, чтобы он не тянул одеяло на себя. Сейчас это никоим образом не просматривается.