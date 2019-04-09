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Силкин: «Есть серьезная опасность вылета „Динамо“»

09 апреля 2019, 00:35
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавершен

Российский специалист Сергей Силкин прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ «Анжи» — «Динамо» (1:1).

Команда находится внизу турнирной таблицы, и есть серьезная опасность вылета. Не помню такой слабой команды в РПЛ, как нынешний «Анжи». Был уверен, что «бело-голубые» их дожмут. Жаль, что этого не случилось. Москвичи находятся в нервозном состоянии, и футболисты не могут показать свои лучшие качества. К этому добавляется уровень мастерства игроков и другие факторы.

Бывают такие ситуации, когда мяч просто не идет в ворота. В этих условиях хотелось бы посоветовать тренерскому штабу «Динамо» обратить особое внимание на розыгрыш стандартных положений. Тому же «Анжи» они забили со стандарта.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
09 апреля 2019 в 10:07
Надеюсь они останутся.
obana777
obana777
09 апреля 2019 в 07:22
Мяч не идет в ворота? Может ноги пинателям мяча отрихтовать?
КЭТиК
КЭТиК
09 апреля 2019 в 06:59
Если что, стыковые матчи купят.
Байкал-38.
Байкал-38.
09 апреля 2019 в 06:25
Силкин наверное бредит, Динамо рвётся в еврокубки.
Гендиректор «Динамо»: «Задача остается той же - попасть в зону еврокубков»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1087720/fedorov-sergey-dinamo
Хохлов: «Перед „Динамо“ стоит задача - попасть в еврокубки»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1075403/hohlov-dmitriy
Mangur
Mangur
09 апреля 2019 в 01:25
Есть.Но думаю жо этого не дойдет
1 команда
1 команда
09 апреля 2019 в 01:18
Каждый год одно и то же.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля 2019 в 01:11
Да ты чего , Серега??? У них задача попасть в ЕК!!! Это они соперников усыпляют сейчас, а потом как выстрелят .....может и в ЛЧ попадут?!?
kotmyshka
kotmyshka
09 апреля 2019 в 00:54
Жалко...
drug01
drug01
09 апреля 2019 в 00:42
Это очень трудно поверить но надо играть!!!!!!!
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