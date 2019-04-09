Силкин: «Есть серьезная опасность вылета „Динамо“»

Российский специалист прокомментировал итоги матча 22-го тура РПЛ «Анжи» — «Динамо» (1:1).

Команда находится внизу турнирной таблицы, и есть серьезная опасность вылета. Не помню такой слабой команды в РПЛ , как нынешний «Анжи». Был уверен, что «бело-голубые» их дожмут. Жаль, что этого не случилось. Москвичи находятся в нервозном состоянии, и футболисты не могут показать свои лучшие качества. К этому добавляется уровень мастерства игроков и другие факторы.

Бывают такие ситуации, когда мяч просто не идет в ворота. В этих условиях хотелось бы посоветовать тренерскому штабу «Динамо» обратить особое внимание на розыгрыш стандартных положений. Тому же «Анжи» они забили со стандарта.