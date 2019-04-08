Семак объяснил, почему Заболотный остался в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему летом не был продан нападающий Антон Заболотный.

Джорджевич оказался вне заявки на сезон, потому что позиция форварда была за российским футболистом. Логично, чтобы и дублер был россиянином, потому что планировали купить левого защитника-иностранца. Хорошо, что вернулся Жирков, появилась возможность взять Азмуна. За Джорджевичем следим, но не каждый игрок будет готов к роли сменщика. У него еще год контракта с «Зенитом», обсудим его будущее в конце сезона. Он может нам помочь.