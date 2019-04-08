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Семак объяснил, почему Заболотный остался в «Зените»

сегодня, 22:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему летом не был продан нападающий Антон Заболотный.

Джорджевич оказался вне заявки на сезон, потому что позиция форварда была за российским футболистом. Логично, чтобы и дублер был россиянином, потому что планировали купить левого защитника-иностранца. Хорошо, что вернулся Жирков, появилась возможность взять Азмуна. За Джорджевичем следим, но не каждый игрок будет готов к роли сменщика. У него еще год контракта с «Зенитом», обсудим его будущее в конце сезона. Он может нам помочь. 

Заболотный в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В активе Луки Джорджевича 5 голов и 4 ассиста в 17 поединках за тульский «Арсенал».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   536 / 954
сегодня в 23:50
Заболотного не продать даже намазанного медом.
drug01
drug01
   128 / 954
сегодня в 23:29
Брали всех а вышло совсем не то....
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   39 / 954
сегодня в 23:29
Встретились как-то у аптеки Заболотный,Педро Роша и Чапаев...
Brigar
Brigar
   233 / 954
сегодня в 23:14
В Европу продать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 954
сегодня в 23:06
Самый бесполезный игрок в Зените. Лучше бы молодого из дубля или Зенита -2 наигрывали, толку было бы больше - определенно!!!
kotmyshka
kotmyshka
   188 / 954
сегодня в 22:47
Лимит...
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