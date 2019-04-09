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Ганчаренко рассказал о тактике ЦСКА в матче со «Спартаком»

сегодня, 01:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о том, каким был план «армейцев» на гостевой матч со «Спартаком». Напомним, встреча 22-го тура РПЛ завершилась победой ЦСКА (2:0).

Можно сказать, чем мы усерднее трудимся, тем мы удачливее становимся. В первом тайме было и везение, и мастерство Акинфеева. «Спартак» играл у себя на поле, играл в атакующий футбол. Мы понимали, что, даже при выстроенной обороне у наших ворот будут моменты. 

Мы понимали, что все 90 минут мы не могли большими силами играть в атаке. «Спартак» очень хорошо и агрессивно начинает атаки. Мы пробовали с первых минут оставить соперника без мяча, чтобы сбавить давление на свои ворота. Где-то получалось лучше, где-то нет. 

У нас жёсткий запрет комментировать тактику команды. В перерыве были претензии к опорникам. Надо было поправить несколько моментов как в атаке, так и в обороне. За пять-семь минут в перерыве я должен донести пожелания до игроков.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   8 / 952
сегодня в 01:27
Конечно опорника играл один Ахметов и еле справлялся ведь Обляков пустое место . Не зря он по тезническим действиям он оказался худгим игроком матча Так считай в 10 играли.
Egorium
Egorium
   79 / 952
сегодня в 01:21
Свиней убили бездарные атаки.
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