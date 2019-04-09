Гершкович: «Качество футбола в матче „Спартак“ - ЦСКА было низкое»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил матч 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (0:2).

В дерби были страсть, борьба, движение, скорости, но качество самого футбола очень низкое. Процент брака просто зашкаливал. Все проблемы — в уровне мастерства футболистов.

То же самое касается и матча «Локомотива» с «Зенитом». С учетом того, что ни одна команда в чемпионате сегодня не показывает фундаментальный футбол, основанный на высоком качестве игры, исход сезона совершенно непредсказуем.