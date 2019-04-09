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Гершкович: «Качество футбола в матче „Спартак“ - ЦСКА было низкое»

сегодня, 00:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил матч 22-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (0:2).

В дерби были страсть, борьба, движение, скорости, но качество самого футбола очень низкое. Процент брака просто зашкаливал. Все проблемы — в уровне мастерства футболистов.

То же самое касается и матча «Локомотива» с «Зенитом». С учетом того, что ни одна команда в чемпионате сегодня не показывает фундаментальный футбол, основанный на высоком качестве игры, исход сезона совершенно непредсказуем.

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Олег Борткевич
Олег Борткевич
   242 / 952
сегодня в 01:27
По поводу качества футбола-мне было интересно смотреть этот матч. Но было и то, что меня возмутило в этой игре. Хоть я и болею за Зенит, но понимаю, что судьи должны помогать Спартаку, иначе это какой-то подрыв всех основ. Сегодня арбитры объективно судят Спартак, а завтра что? Чиновники перестану набивать собственные карманы и будут заботиться о благе народа? Так можно до чего угодно докатиться!
Abverin
Abverin
   104 / 952
сегодня в 01:13
Главное, пупсиков проучили.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 952
сегодня в 01:08
А чего добился Мишка как тренер, чтобы стать главой объединения отечественных тренеров?!?
И чем занимается это объединение???
ermak6848
ermak6848
   164 / 952
сегодня в 00:59
есть даже такая должность как Глава объединения отечественных тренеров...!?
Вот от количества нафталиновых чиновников страдает российский футбол....
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