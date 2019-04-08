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Головин признался, что провел около 4300 часов в компьютерных играх

сегодня, 21:24

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

Больше всего сейчас играю в Counter-Strike. Больше всего наиграл в «Доту». 3000 часов наиграл в «Доту», в Counter-Strike - где-то 1300. В него я играю два года. В «Доту» - с шестого класса. 

Не согласен со стереотипами о киберспорте. Люди реально на подготовку к матчам тратят много, тренируются больше, чем игроки. Тренируют тактику, отрабатывают атаку и оборону. Это реально сложно. 

Конечно, вредно рубиться всю ночь. Так я и не рублюсь ночью, я стараюсь ложиться где-то в 12. Спать - это вообще самое важное в футболе.

Ранее хавбек «Зенита» Олег Шатов заявлял, что он достаточно неплох в Counter-Strike.

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Все комментарии
фанат джигурды
фанат джигурды
   412 / 958
сегодня в 22:25
Хоть в фифе титул выиграет.
Nafnafik
Nafnafik
   45 / 958
сегодня в 22:14
Ребенок еще.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   90 / 958
сегодня в 21:58
Да он батенька компьютерный маньяк.
Ruslik1982
Ruslik1982
   83 / 958
сегодня в 21:55
в FIFA небось выиграл ЛЧ с ПСЖ
obana777
obana777
   178 / 958
сегодня в 21:48
Пора переходить в киберфутбол, там не будешь хрустальным.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 958
сегодня в 21:35
Интересно, какой гер любимый?)
Шишанутый
Шишанутый
   25 / 958
сегодня в 21:34
Так может тебе в кибер спорт попробовать? Футбол не твое Саня!
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