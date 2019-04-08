Головин признался, что провел около 4300 часов в компьютерных играх

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем увлечении компьютерными играми.

Больше всего сейчас играю в Counter-Strike. Больше всего наиграл в «Доту». 3000 часов наиграл в «Доту», в Counter-Strike - где-то 1300. В него я играю два года. В «Доту» - с шестого класса.

Не согласен со стереотипами о киберспорте. Люди реально на подготовку к матчам тратят много, тренируются больше, чем игроки. Тренируют тактику, отрабатывают атаку и оборону. Это реально сложно.

Конечно, вредно рубиться всю ночь. Так я и не рублюсь ночью, я стараюсь ложиться где-то в 12. Спать - это вообще самое важное в футболе.