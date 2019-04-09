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«Худей за „Урал“!» - клуб из Екатеринбурга запустил акцию

сегодня, 11:10

«Урал» объявил о запуске марафона похудения и здорового питания под названием «Худей за „Урал“!»

Марафон будет проходить в чате мобильного приложения WhatsApp, который будет пополняться теоретической информацией и полезными советами. Длительность одного урока – около 15 минут. Теоретическую часть будет вести сертифицированный тренер по питанию. Также предусмотрена практическая часть с участием футболистов «Урала». Помимо всего прочего, запланирована офлайн встреча участников конкурса с тренировкой и лекцией в формате живого общения.

Участвовать в конкурсе смогут женщины и мужчины от 18 лет. В конце марафона станет известно, кому удалось скинуть наибольшее количество килограмм. Тройка лидеров получит сертификат на приобретение абонементов и билетов на домашние матчи «Урала». За один сброшенный килограмм – 1 тыс. рублей. Кроме того, все финалисты получат билеты на первый домашний матч сезона-2019/20.

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makkie
makkie
   20 / 948
сегодня в 12:12
8 апреля Слуцкий: «Может быть, судья не любит толстых людей?»
9 апреля «Урал» объявил о запуске марафона похудения и здорового питания под названием «Худей за „Урал“!»

скоро... Слуцкий расторгает контракт с Витессом и возвращается в Россию главным тренером "Урала"
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 948
сегодня в 12:12
В Дагестане надо запустить акцию «Худей вместе с „Анжи“!»
311
311 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   66 / 948
сегодня в 11:42
КАК ДУМАЕШЬ, КАКУЮ АКЦИЮ ЗАПУСТИТ ЖАНО ? ..... ЗА СПАРТАК ! ГЫ-ГЫ
Скорее ...На Спартак!)
Казанский
Казанский
   55 / 948
сегодня в 11:40
В Питере молодцы и давно проводят акцию "Купи шаверму и вместо салфетки получи билет на Зенит".Дотерпел до конца матча иди и обменяй билет еще на три шавермы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил 311
   40 / 948
сегодня в 11:32
Ну там у Червя и Васи Уткина нет конкурентов!)
КАК ДУМАЕШЬ, КАКУЮ АКЦИЮ ЗАПУСТИТ ЖАНО ?
..... ЗА СПАРТАК !

ГЫ-ГЫ
311
311 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   66 / 948
сегодня в 11:29
ЩА УСАТЫЙ ПОВАР ЗАПИЛИТ АКЦИЮ ТОЛСТЕЙ ЗА СПАРТАК ! ГЫ-ГЫ
Ну там у Червя и Васи Уткина нет конкурентов!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   40 / 948
сегодня в 11:26
ЩА УСАТЫЙ ПОВАР ЗАПИЛИТ АКЦИЮ ТОЛСТЕЙ ЗА СПАРТАК !

ГЫ-ГЫ
311
311
   66 / 948
сегодня в 11:21
Сбросил килограмм в туалете - получи бабло!)
Казанский
Казанский
   55 / 948
сегодня в 11:16
Потолстеть что-ли резко,чтобы потом похудеть и получить билет на первую игру?))
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