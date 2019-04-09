«Худей за „Урал“!» - клуб из Екатеринбурга запустил акцию

сегодня, 11:10

«Урал» объявил о запуске марафона похудения и здорового питания под названием «Худей за „Урал“!»



Марафон будет проходить в чате мобильного приложения WhatsApp, который будет пополняться теоретической информацией и полезными советами. Длительность одного урока – около 15 минут. Теоретическую часть будет вести сертифицированный тренер по питанию. Также предусмотрена практическая часть с участием футболистов «Урала». Помимо всего прочего, запланирована офлайн встреча участников конкурса с тренировкой и лекцией в формате живого общения.



Участвовать в конкурсе смогут женщины и мужчины от 18 лет. В конце марафона станет известно, кому удалось скинуть наибольшее количество килограмм. Тройка лидеров получит сертификат на приобретение абонементов и билетов на домашние матчи «Урала». За один сброшенный килограмм – 1 тыс. рублей. Кроме того, все финалисты получат билеты на первый домашний матч сезона-2019/20.