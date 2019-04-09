По итогам матча «Спартак» - ЦСКА задержано 182 человека

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что полиция задержала 182 человека по итогам матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА .

Много нарушителей задержано - 182 человека. 15 человек привлечено за нарушение правил поведения - за пронос пиротехники, использование пиротехники, нанесение телесных повреждений. Пять человек нарушили запрет на посещения матчей, они были задержаны. Также были задержаны два гражданина, находящиеся в федеральном розыске.

В целом дерби прошло достаточно на высоком уровне, все службы сработали хорошо, есть результат. Было дополнительно установлено 64 видеокамеры.