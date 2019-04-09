ГлавнаяНовости

По итогам матча «Спартак» - ЦСКА задержано 182 человека

сегодня, 14:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил, что полиция задержала 182 человека по итогам матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

Много нарушителей задержано - 182 человека. 15 человек привлечено за нарушение правил поведения - за пронос пиротехники, использование пиротехники, нанесение телесных повреждений. Пять человек нарушили запрет на посещения матчей, они были задержаны. Также были задержаны два гражданина, находящиеся в федеральном розыске.

В целом дерби прошло достаточно на высоком уровне, все службы сработали хорошо, есть результат. Было дополнительно установлено 64 видеокамеры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Два болельщика «Зенита» получили запрет на посещение матчей
Сегодня, 14:17 Комментарии13
На матче «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тыс. зрителей
07 апреля Комментарии20
Фанаты «Интера» протестуют против Икарди: «Мауро вырыл себе могилу»
06 апреля Комментарии10
20 тыс. зрителей ожидается на матче «Локомотив» - «Зенит»
05 апреля Комментарии22
Фан-клуб «Спартака» - о Кокорине: «Мы не поддерживаем преступников»
04 апреля Комментарии37
Фанаты «Динамо» - руководству клуба: «Сил терпеть ваши выходки уже нет»
03 апреля Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp ответил EvgenyS
   13 / 950
сегодня в 15:08
Тупой вопрос.
поясни, почему тупой?
EvgenyS
EvgenyS ответил LOpp
сегодня в 15:01
дипломная работа?
Тупой вопрос.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил LOpp
   2 / 950
сегодня в 14:55
дипломная работа?
Позор пищевику!
161регион
161регион
   49 / 950
сегодня в 14:55
Бей своих,что б чужие боялись....ухахаха
LOpp
LOpp ответил ЦCКА навсегда
   13 / 950
сегодня в 14:54
дипломная работа?
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 950
сегодня в 14:42
SHMEL
SHMEL
   41 / 950
сегодня в 14:36
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 950
    сегодня в 14:31
    Стыдно за Спартак. Гыгыгы
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       31 / 950
    сегодня в 14:28
    НОРМАЛЬНО СПАРТАЧИ СВОЕГО ОТМЕТЕЛИЛИ !
    ИШЬ ОН НА ЛЕГЕНДУ КЛУБА ПОЗАРИЛСЯ !

    ГЫ-ГЫ
    Denkuz
    Denkuz
       47 / 950
    сегодня в 14:24
    Что ни матч, то свиньи творят бесчинства, не пора их расформировать?
    Лакшери
    Лакшери
       218 / 950
    сегодня в 14:23
    Стыдно за спартак
    Don trambon
    Don trambon
       164 / 950
    сегодня в 14:16
    Также были задержаны два гражданина, находящиеся в федеральном розыске.

    Я всегда знал что спартачи обделены разумом, но на столько.. что бы будучи в розыске переть туда где тебя точно засекут.....
    Abverin
    Abverin
       88 / 950
    сегодня в 14:14
    Не трудно догадаться, кто зачинщик. Подсказка, кто всегда позорится.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 950
    сегодня в 14:13
    Свиньи опять фаеры притащили, еще и своего избили!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100