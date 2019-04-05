20 тыс. зрителей ожидается на матче «Локомотив» - «Зенит»

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что более 20 тыс. зрителей ожидается на матче 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».
На матче ожидается более 20 тысяч болельщиков.
В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что более 20 тыс. зрителей ожидается на матче 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».
На матче ожидается более 20 тысяч болельщиков.
20 тыс. на решающий матч (из них тысяч 10 явно приедут из Питера).
Интересно, сколько же народа ходит на рядовые домашние матчи кочегаров?
20 тыс. на решающий матч (из них тысяч 10 явно приедут из Питера).
Интересно, сколько же народа ходит на рядовые домашние матчи кочегаров?