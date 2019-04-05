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20 тыс. зрителей ожидается на матче «Локомотив» - «Зенит»

сегодня, 16:29
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит07.04.2019 в 19:00 Не начался

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что более 20 тыс. зрителей ожидается на матче 22-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

На матче ожидается более 20 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   115 / 920
сегодня в 20:13
Зениту даже Смолов забьет
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   830 / 920
сегодня в 19:47
всё глорье московское уйдёт на открытие или куда там
VV V
VV V
   161 / 920
сегодня в 18:52
Два главных расхитителя государственного имущества встречаются между собой: РЖД и Газпром ! А ведь сколько хорошего для страны можно сделать, ликвидировав эти государственные клубы ?!!! : а) протянуть шпалы по всей стране, б) газифицировать всю страну.
Leningrad 84
Leningrad 84
   92 / 920
сегодня в 18:13
Да, что-то паровозы совсем растеряли своих болельщиков.
20 тыс. на решающий матч (из них тысяч 10 явно приедут из Питера).
Интересно, сколько же народа ходит на рядовые домашние матчи кочегаров?
minai
minai
   213 / 920
сегодня в 18:11
В Москве должно быть 2 клуба - Спартак и ЦСКА.
CSKA2012
CSKA2012
   355 / 920
сегодня в 18:08
Топ матч потому что , Спартак - ЦСКА , все билеты проданы ))) Ждите гневный стих от шефа с кухни)))
drive45
drive45
   458 / 920
сегодня в 18:05
Прям таки смешно, в Москве на самом главном и решающем матче чемпионата полный стадион собрать не могут.
порт
порт
   401 / 920
сегодня в 17:53
А болельщики кочегаров что не придут?
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 920
сегодня в 17:47
А чего так мало? Половина приедет из Петербурга. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 920
сегодня в 17:42
Москва наелась футболом. Каждую неделю 1-2 матча. Пора кого нить в ФНЛ спровадить...
League1
League1
   147 / 920
сегодня в 17:19
Немного ожидается зрителей. А матч ключевой.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   29 / 920
сегодня в 17:14
Из Питера приедут Славнов с Литейным вместе со своими фейками
yrasikos22
yrasikos22
   184 / 920
сегодня в 17:08
Очень мало на Газпром Арену минимум 40тыс каждый матч приходит,позор Локомотиву,даже Ростов гораздо больше собирает.
NbKA555
NbKA555 ответил Footbolista
   173 / 920
сегодня в 16:59
С рупорами будут на секторе)Будут заряжать - Наше имя Бомжи!)
Footbolista
Footbolista ответил NbKA555
   7 / 920
сегодня в 16:56
Сифон и Борода с Рублевки подтянутся)...
Footbolista
Footbolista ответил Serg3.12
   7 / 920
сегодня в 16:55
Будет "Аншлаг"...зенит же приедет)...
NbKA555
NbKA555
   173 / 920
сегодня в 16:38
Стянутся болельщики Зенита со всех вокзалов
Serg3.12
Serg3.12
   5 / 920
сегодня в 16:36
Аншлага не будет?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   100 / 920
сегодня в 16:34
Из них половина - из Питера!
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