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На матче «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тыс. зрителей

сегодня, 13:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Сообщается, что на матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тысяч болельщиков. 

«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в жёлтом; хозяева — в красной форме, вратарь — в чёрном.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Jeck Denielse
   43 / 981
сегодня в 15:05
В 2 раза больше чем обычно.... На первом....питерском (многоголевом 5:3) матче...было более 50-ти тысяч... Теперь 22... Дзюба даже без забитых голов собирает стадионы.....
Ты хочешь сказать, что в Питере на Зенит с большой колокольни и все ходят только на Дзюбу?
Не знаю как с Вашей стороны, но сегодня люди придут посмотреть матч Локо-Зенит, а не персонально на Дзюбу.
Думаю отсутствие Дзюбы на посещаемость, что в Питере, что сеогдня не повлияла бы!
Не сотвори себе кумира
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 981
сегодня в 14:36
В 2 раза больше чем обычно....
На первом....питерском (многоголевом 5:3) матче...было более 50-ти тысяч...
Теперь 22...
Дзюба даже без забитых голов собирает стадионы.....
1 команда
1 команда ответил LOpp
   58 / 981
сегодня в 14:30
Ни кто не любит газовый проект
Чем больше любят спартак на укроине, тем меньше в России.
piercman
piercman ответил LOpp
   16 / 981
сегодня в 14:29
Ни кто не любит газовый проект
зато свинский проект любит вся страна после вчерашнего! 😂
Бестрофейный
Бестрофейный
   132 / 981
сегодня в 14:29
Зениту только победы!
dbr123
dbr123
   981 / 981
сегодня в 14:24
22 тысячи для " Большой деревни " это много..
GooSe25
GooSe25
   876 / 981
сегодня в 14:13
Буду сегодня с супругой на стадионе. Надо обыгрывать Зенит, чтобы интрига в чемпионате не умерла..)
Хороший Малый
Хороший Малый
   218 / 981
сегодня в 14:06
Удачи Зениту.
Олeневод
Олeневод
   135 / 981
сегодня в 14:03
Вчера одни кричали , а сегодня у них дела
Паровозов
Паровозов
   393 / 981
сегодня в 14:01
Аж 2 тыс провинциалов приедет, наши все равно должны перекричать их .
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
сегодня в 13:52
Маловато. Видать болельщиков Локо не будет на стадионе. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   12 / 981
сегодня в 13:51
Ни кто не любит газовый проект
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