На матче «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тыс. зрителей

сегодня, 13:45

Сообщается, что на матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тысяч болельщиков.

«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в жёлтом; хозяева — в красной форме, вратарь — в чёрном.