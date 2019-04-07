На матче «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тыс. зрителей

Сообщается, что на матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тысяч болельщиков.
«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в жёлтом; хозяева — в красной форме, вратарь — в чёрном.
Сообщается, что на матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 2 тысяч болельщиков.
«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в жёлтом; хозяева — в красной форме, вратарь — в чёрном.
Не знаю как с Вашей стороны, но сегодня люди придут посмотреть матч Локо-Зенит, а не персонально на Дзюбу.
Думаю отсутствие Дзюбы на посещаемость, что в Питере, что сеогдня не повлияла бы!
Не сотвори себе кумира
Не знаю как с Вашей стороны, но сегодня люди придут посмотреть матч Локо-Зенит, а не персонально на Дзюбу.
Думаю отсутствие Дзюбы на посещаемость, что в Питере, что сеогдня не повлияла бы!
Не сотвори себе кумира
На первом....питерском (многоголевом 5:3) матче...было более 50-ти тысяч...
Теперь 22...
Дзюба даже без забитых голов собирает стадионы.....
На первом....питерском (многоголевом 5:3) матче...было более 50-ти тысяч...
Теперь 22...
Дзюба даже без забитых голов собирает стадионы.....