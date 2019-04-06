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Фанаты «Интера» протестуют против Икарди: «Мауро вырыл себе могилу»

сегодня, 13:20

Болельщики «Интера» из фанатской группировки Curva Nord продолжают бойкотировать форварда Мауро Икарди. Ультрас выступили с очередным обращением.

В ожидании важной игры завтрашнего дня мы подтверждаем позицию Curva Nord. 

Мы не из тех людей, которые будут диктовать правила другим болельщикам. Мы не заинтересованы в составлении списков, кого лучше поддерживать фанатам «Интера».

Мы не будем предпринимать шаги в сторону Икарди. Он не может быть будущим этого клуба. Он вырыл себе могилу, когда оправдывался, почему он не может носить футболку «Интера».

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Великий Князь
Великий Князь
   15 / 926
сегодня в 14:29
Если его с Дениской - свинтусом скрестить, то озеров родится. Аха-ха)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   161 / 926
сегодня в 14:13
Надо их с Дениской (свинтус) свести, хорошая пара получится.
ДСА
ДСА
   144 / 926
сегодня в 13:59
Протестуй, не протестуй, все равно ничего не получишь.
Denkuz
Denkuz
   105 / 926
сегодня в 13:49
Гнать его нужно, но методы свинские.
obana777
obana777 ответил parallels
   247 / 926
сегодня в 13:49
глушаков.
И вашего Глушакова тоже гнать в шею.
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 926
сегодня в 13:41
Фанаты клуба-мошенника что-то тявкают. Аха-ха)
Ни один уважающий себя игрок не захочет остаться в интере.
obana777
obana777
   247 / 926
сегодня в 13:40
Гнать в шею!
parallels
parallels
   2 / 926
сегодня в 13:23
глушаков.
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