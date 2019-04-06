Фанаты «Интера» протестуют против Икарди: «Мауро вырыл себе могилу»

Болельщики «Интера» из фанатской группировки Curva Nord продолжают бойкотировать форварда Мауро Икарди. Ультрас выступили с очередным обращением.

В ожидании важной игры завтрашнего дня мы подтверждаем позицию Curva Nord.

Мы не из тех людей, которые будут диктовать правила другим болельщикам. Мы не заинтересованы в составлении списков, кого лучше поддерживать фанатам «Интера».

Мы не будем предпринимать шаги в сторону Икарди. Он не может быть будущим этого клуба. Он вырыл себе могилу, когда оправдывался, почему он не может носить футболку «Интера».