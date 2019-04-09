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Сульшер: «Когда узнали, что сыграем с „Барселоной“, улыбнулись»

сегодня, 18:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Когда во время жеребьевки нам досталась «Барселона», мы улыбнулись, потому что это будет очередное испытание, к которому мы подойдем во всеоружии.

В Лиге чемпионов бывает много удивительных результатов. «Барселона» знает это, как никто другой. Победитель не определится, пока не проведем 90 минут на «Камп Ноу». Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы пройти «Барселону».

Нужно сыграть на своем максимуме, чего мы не сделали в домашнем матче с ПСЖ. Однако камбэк в ответной игре заставил игроков и болельщиков поверить в нашу команду.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 18:26
Надо опускать гномов.
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