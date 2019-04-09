Сульшер: «Когда узнали, что сыграем с „Барселоной“, улыбнулись»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от встречи с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Когда во время жеребьевки нам досталась «Барселона», мы улыбнулись, потому что это будет очередное испытание, к которому мы подойдем во всеоружии.

В Лиге чемпионов бывает много удивительных результатов. «Барселона» знает это, как никто другой. Победитель не определится, пока не проведем 90 минут на «Камп Ноу». Мы должны показать свою лучшую игру, чтобы пройти «Барселону».