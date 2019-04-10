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МЮ может серьёзно сократить игрокам зарплаты, если клуб не выйдет в ЛЧ

сегодня, 07:55

«Манчестер Юнайтед» может урезать зарплаты своим футболистам, если клуб пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов, утверждает источник.

Сообщается, что игрокам грозит 25-процентное сокращение зарплаты. Также источник отмечает, что этот сценарий увеличивает шансы на то, что полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба покинет клуб и продолжит карьеру в «Реале». Недавно появился слух о том, что француз хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идёт на 6-м месте в чемпионате Англии. Идущий 4-м «Тоттенхэм» опережает манкунианцев на 3 пункта, а отставание МЮ от «Арсенала» составляет 2 очка.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   38 / 953
сегодня в 08:31
Это настрой на Барселону или наоборот хотят, что бы настроение ухудшилось?
WildKem
WildKem
   513 / 953
сегодня в 08:28
Да очередная выдуманная хрень от зе сан. Будь бы такие пункты в контрактах игроков, про них писали бы сразу когда подписывали того или иного игрока. И то как так, сейчас у игрока есть действующий контракт на N-нную сумму зарплаты, а здесь, бац, клуб в одностороннем порядке уменьшает этот контракт, так никто не позволит сделать или наложат такой штраф, что дешевле будет платить зарплату.
Nafnafik
Nafnafik
   48 / 953
сегодня в 08:06
А кто не выйдет с шестого места вообще не платить.
Bavaria_M
Bavaria_M
   317 / 953
сегодня в 08:04
О да сократите с учеетом что в мю лишь наемники ради бабла, и расбегутся все, ух ты лето ожидается жарким в плане трансферов, мю челси матрас уйду на раскупку,
GKN
GKN
   210 / 953
сегодня в 07:58
И квартальной премии их лишить! И 13-й зарплаты!
1 команда
1 команда
   47 / 953
сегодня в 07:57
Очень хорошее решение.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   370 / 953
сегодня в 07:57
Давно пора.
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