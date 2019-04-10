МЮ может серьёзно сократить игрокам зарплаты, если клуб не выйдет в ЛЧ

сегодня, 07:55

«Манчестер Юнайтед» может урезать зарплаты своим футболистам, если клуб пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов, утверждает источник.

Сообщается, что игрокам грозит 25-процентное сокращение зарплаты. Также источник отмечает, что этот сценарий увеличивает шансы на то, что полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба покинет клуб и продолжит карьеру в «Реале». Недавно появился слух о том, что француз хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю.