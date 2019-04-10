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Агент рассказал, почему Вериссимо не перешел в «Спартак»

сегодня, 09:40

Футбольный агент Алексей Дуданец рассказал о причинах срыва трансфера защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в «Спартак» в прошлом году.

Был у меня случай с одним бразильским агентом. Предложил ему устроить в клуб футболиста от его имени. Звоню ему, говорю, что вышел на директора и поговорил с ним. Шло более-менее нормально, надо было только подождать решения главного тренера. Через час выходит новость на одном из сайтов про трансфер этого футболиста в другой клуб. С тех пор имею в виду: все бразильские агенты чуть что сразу бегут в прессу.

По этой причине не сложился трансфер Вериссимо в «Спартак». Была первостепенная договорённость о переходе, но всё сразу пошло в прессу. Расписали всё, вплоть до зарплаты. Они пытаются этим давить, и давить очень сильно. Только получат какую-то бумагу, сразу начинают рассылать её во все клубы. Мол, вот футболист хочет в «Спартак». Это уровень Лиги чемпионов, народный клуб России! Начинают всё это рассказывать. Реально торговлю устраивают.

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил stavr74
   2 / 956
сегодня в 10:04
Семидырый по 7 за матч принимает, только пищевик очень редко играет в ЛЧ и разными киперами!
Jum13
Jum13 ответил stavr74
   44 / 956
сегодня в 10:02
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил антирекорд Лиги чемпионов – он пропускал 43 матча к ряду. Серия началась 1 ноября 2006 года, а закончилась 22 ноября 2017-го, когда ЦСКА обыграл Бенфику (2:0). Она продолжалась 4039 дней. это не ЗАБУДЬ на ВСЕГДА
Как забыть минимум 43 игры в ЛЧ?

1-18, 0/0/6, 0:7, 5 квалификационных раундов - это не ЗАБУДЬ на ВСЕГДА, это на ВЕКА
Jum13
Jum13
   44 / 956
сегодня в 10:00
Футбольный агент Алексей Дуданец рассказал о причинах срыва трансфера защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо в «Спартак» в прошлом году:
- Дурних нема!
stavr74
stavr74 ответил ЦCКА навсегда
   482 / 956
сегодня в 09:59
Пищевик уровень ЛЧ - смешные сплетни :) А в реальности 1:18 и 0:7 :)
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил антирекорд Лиги чемпионов – он пропускал 43 матча к ряду. Серия началась 1 ноября 2006 года, а закончилась 22 ноября 2017-го, когда ЦСКА обыграл Бенфику (2:0). Она продолжалась 4039 дней.

это не ЗАБУДЬ на ВСЕГДА
Abverin
Abverin
   53 / 956
сегодня в 09:58
Просто агенты Вериссимо пожалели футболиста и не стали отправлять его в тарасовский отстой.
GGGringOOO
GGGringOOO
   568 / 956
сегодня в 09:46
У нас не так? Каждым русским футболистом интерисуется Реал/Барса, как пишут в прессе, но что-то никто не переходит.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 956
сегодня в 09:45
Пищевик уровень ЛЧ - смешные сплетни :)
А в реальности 1:18 и 0:7 :)
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