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Смоллинг: «Ничего не дали сделать „Барселоне“, хоть они и забили»

сегодня, 00:38
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг в целом остался доволен тем, как складывался матч Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

Мы придерживались своего плана на игру, но пропустили гол. Знали, что должны играть с такой интенсивностью, к которой соперник не привык.

Команда начала матч несколько нервно, но затем в итоге справились. Мы ничего не дали сделать «Барселоне», особенно в первом тайме, хоть они и забили.

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Все комментарии
witcher
witcher
сегодня в 01:32
Сами при этом ничего не создали. Опять те же проблемы что и при Моуриньо.
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 966
сегодня в 01:28
МЮ сегодня выглядел очень беззубо. Похоже , проиграли еще до матча.
Барса быстро забила и спокойно довела матч до победы, могли и еще забить, но этого вполне хватит.
Ямайский Болт
Ямайский Болт
сегодня в 01:08
смолинг сегодня играл ублюдка нападающего со спины из подтишка
la-respect0
la-respect0
   561 / 966
сегодня в 00:55
Ну на Камп-Ноу трешка Ваша 😄
la_masia
la_masia
   68 / 966
сегодня в 00:54
Ды Барса в принципе сегодня играла на 0-1. Да и особо не лезли вперед.
Не думаю что это заслуга МЮ.
mrkdg
mrkdg
   533 / 966
сегодня в 00:53
барса забив гол играть перестала. а мю толком и создать ничего не смог. понравились фред мактоминей и далот в составе мю.
Шишанутый
Шишанутый
   29 / 966
сегодня в 00:50
Вы сами себе и забили. Барса вообще почти не чего не создала.
kasyak7
kasyak7
   757 / 966
сегодня в 00:47
И сами ничего не сделали
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