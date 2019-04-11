Смоллинг: «Ничего не дали сделать „Барселоне“, хоть они и забили»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг в целом остался доволен тем, как складывался матч Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

Мы придерживались своего плана на игру, но пропустили гол. Знали, что должны играть с такой интенсивностью, к которой соперник не привык.

Команда начала матч несколько нервно, но затем в итоге справились. Мы ничего не дали сделать «Барселоне», особенно в первом тайме, хоть они и забили.