Сарри: «Дринкуотер прекрасно знает, что не вписывается в мою схему»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прямо заявил, что у полузащитника Дэнни Дринкуотера нет будущего в клубе.

Он прекрасно знает, что не попадает в состав, потому что не вписывается в мою схему. Я еще в августе ему всё сказал, он ценит мою прямоту, но решил остаться. Так что ситуацию он полностью понимает. Он не умеет приспосабливаться. Такое мое мнение.

Канте способен играть с двумя полузащитниками, потому что он чемпион мира. Мне нужен техничный игрок, а Нголо хорош в центре.