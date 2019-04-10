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Сарри: «Дринкуотер прекрасно знает, что не вписывается в мою схему»

сегодня, 22:22

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прямо заявил, что у полузащитника Дэнни Дринкуотера нет будущего в клубе.

Он прекрасно знает, что не попадает в состав, потому что не вписывается в мою схему. Я еще в августе ему всё сказал, он ценит мою прямоту, но решил остаться. Так что ситуацию он полностью понимает. Он не умеет приспосабливаться. Такое мое мнение.

Канте способен играть с двумя полузащитниками, потому что он чемпион мира. Мне нужен техничный игрок, а Нголо хорош в центре.

Напомним, на днях Дринкуотер был задержан полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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