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Ван дер Сар: «„Аякс“ хочет вернуться на вершину европейского футбола»

сегодня, 21:52
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Бывший голкипер «Аякса» Эдвин ван дер Сар в эфире Sky Sport Italia пожелал голландскому клубу удачи в сегодняшнем четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Это очень важная игра для «Аякса». Я играл с Криштиану Роналду четыре года в «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе», к сожалению, провел только два года.

Наши игроки молоды, но уже имеют опыт игры в еврокубках. Френки Де Йонг уже давно играет в основном составе. Против столь опытного «Ювентуса» придется непросто, но три недели назад мы победили «Реал» и хотим показать свой футбол.

Такова история «Аякса», мы всегда хорошо выступаем в Европе, но хотим вернуться на вершину европейского футбола. Это прекрасно сыграть в четвертьфинале, но мы хотим пойти еще дальше в этом сезоне и последующих.

Со стартовыми составами команд вы можете ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   530 / 959
сегодня в 21:57
Ну чувак ти же не маленький епт ето разовий вистрел потом 50 лет засухи снова не бреди ок
Бестрофейный
Бестрофейный
   83 / 959
сегодня в 21:53
Легко упасть, вернуться не дадут.
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