Ван дер Сар: «„Аякс“ хочет вернуться на вершину европейского футбола»

Бывший голкипер «Аякса» Эдвин ван дер Сар в эфире Sky Sport Italia пожелал голландскому клубу удачи в сегодняшнем четвертьфинале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Это очень важная игра для «Аякса». Я играл с Криштиану Роналду четыре года в «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе», к сожалению, провел только два года.

Наши игроки молоды, но уже имеют опыт игры в еврокубках. Френки Де Йонг уже давно играет в основном составе. Против столь опытного «Ювентуса» придется непросто, но три недели назад мы победили «Реал» и хотим показать свой футбол.

Такова история «Аякса», мы всегда хорошо выступаем в Европе, но хотим вернуться на вершину европейского футбола. Это прекрасно сыграть в четвертьфинале, но мы хотим пойти еще дальше в этом сезоне и последующих.