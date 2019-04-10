Аллан: «Шансы „Арсенала“ и „Наполи“? 50 на 50»

Полузащитник «Наполи» Аллан поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

Мы все заряжены. Понимаем, насколько важно это противостояние и для нас, и для города. Да, в последних играх мы сделали несколько шагов назад, но если мы сделаем то, о чем просит тренер, мы можем создать серьезные проблемы таким командам, как «Арсенал».

Будет очень сложно, но у нас есть всё для победы. Шансы? Я бы сказал, 50 на 50. «Арсенал» силен, да и «Наполи» в последние годы доказал, что способен играть на таком уровне.