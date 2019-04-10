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Аллан: «Шансы „Арсенала“ и „Наполи“? 50 на 50»

вчера, 22:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи22:00 Не начался

Полузащитник «Наполи» Аллан поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

Мы все заряжены. Понимаем, насколько важно это противостояние и для нас, и для города. Да, в последних играх мы сделали несколько шагов назад, но если мы сделаем то, о чем просит тренер, мы можем создать серьезные проблемы таким командам, как «Арсенал».

Будет очень сложно, но у нас есть всё для победы. Шансы? Я бы сказал, 50 на 50. «Арсенал» силен, да и «Наполи» в последние годы доказал, что способен играть на таком уровне.

Команды в этом матче рассудит бригада испанца Альберто Ундиано Мальенко.

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Все комментарии
Вася Васильев
Вася Васильев
вчера в 23:59
равны
Sergey Z
Sergey Z
   127 / 964
вчера в 22:59
Он прав!
Alladins
Alladins
   48 / 964
вчера в 22:52
Скоро все увидим.
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