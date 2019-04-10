Хюттер: «„Айнтрахт“ поверил в себя после победы над „Интером“»

Главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер поделился ожиданиями от противостояния с «Бенфикой» в 1/4 финала Лиги Европы.

Это будет встреча двух команд, которые предпочитают атакующий футбол. Фаворит, скорее, «Бенфика», как хозяин поля, но в целом, на мой взгляд, битва будет равной. Мы можем добиться нужного результата.

На стадионе «Бенфики» уникальная атмосфера, здесь прекрасные болельщики. Но я также хочу услышать наших фанатов.

Конечно, мы поверили в себя, особенно после победы над «Интером». Однако только хороший футбол позволит нам завтра добиться успеха. Нельзя давать «Бенфике» свободного пространства, самим же нужно надежно отыграть в обороне.