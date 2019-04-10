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Марселино: «В Лиге Европы „Вильярреал“ нашел свой настоящий потенциал»

вчера, 22:47
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия22:00 Не начался

Главный тренер «Валенсии» Марселино поделился мнением о сопернике его команды в 1/4 финала Лиги Европы, «Вильярреале».

«Вильярреал» не проиграл ни одной из 10 своих игр в Лиге Европы. Этот турнир - освобождение для их команды, в нем они нашли свой настоящий потенциал. Они проявляют великолепный спортивный дух, там играют экстраординарные футболисты.

«Вильярреал» возглавил свою группу, затем выбил из турнира две отличные команды, «Зенит» и «Спортинг». Они поймали волну, забили четыре гола «Барселоне». Мы обязаны уважать соперника, и те, кто думает, что нам будет просто пройти дальше, далеки от реальности.

Ранее «Валенсия» назвала свою заявку на этот поединок.

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Все комментарии
adeptch69
adeptch69 ответил Михаил Славнов
   908 / 964
вчера в 22:59
Зенит абы кому проигрывать не будет.
ору...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   26 / 964
вчера в 22:49
Зенит абы кому проигрывать не будет.
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