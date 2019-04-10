Марселино: «В Лиге Европы „Вильярреал“ нашел свой настоящий потенциал»

Главный тренер «Валенсии» Марселино поделился мнением о сопернике его команды в 1/4 финала Лиги Европы, «Вильярреале».

«Вильярреал» не проиграл ни одной из 10 своих игр в Лиге Европы. Этот турнир - освобождение для их команды, в нем они нашли свой настоящий потенциал. Они проявляют великолепный спортивный дух, там играют экстраординарные футболисты.

«Вильярреал» возглавил свою группу, затем выбил из турнира две отличные команды, «Зенит» и «Спортинг». Они поймали волну, забили четыре гола «Барселоне». Мы обязаны уважать соперника, и те, кто думает, что нам будет просто пройти дальше, далеки от реальности.