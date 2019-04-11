Альба: «Это очень хороший результат»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы показали солидную игру, но создали не так много моментов, как обычно. Мы не могли оставлять свободные зоны позади нас, поэтому наши вингеры и полузащитники старались придерживаться своих позиций. Мы контролировали мяч и воспользовались своим шансом. Это очень хороший результат.