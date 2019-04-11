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Альба: «Это очень хороший результат»

сегодня, 02:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы показали солидную игру, но создали не так много моментов, как обычно. Мы не могли оставлять свободные зоны позади нас, поэтому наши вингеры и полузащитники старались придерживаться своих позиций. Мы контролировали мяч и воспользовались своим шансом. Это очень хороший результат.

Мы знаем, что последнее время у нас не получается выйти в полуфинал ЛЧ, но это потому, что наши соперники заслуживали этого больше. Думаю, в этом сезоне мы будем более осторожны, чем обычно, учитывая то, что случилось в прошлом году. Результат хороший, и к ответной игре мы подойдём с уверенностью в успешном исходе противостояния.

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