Сандро: «Дома надо сыграть так же, как с „Атлетико“, или даже лучше»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро подвёл итоги выездного матча с «Аяксом» (1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мы знали, что играть здесь будет непросто. «Аякс» провёл очень хороший матч, как и мы. Однако нам нужно улучшать свою игру и больше владеть мячом. Но, тем не менее, мы хорошо выступили сегодня.

На этой стадии трудно давать какие-то прогнозы. «Аякс» в порядке, у них есть талантливые игроки, а нам нужно фокусироваться на своей работе.

У каждого матча своя отдельная история. Думаю, в ответной встрече мы должны сыграть так же, как с «Атлетико», или даже лучше! Учитывая то, что мы забили гол в гостях, это хороший счёт.