КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА

Глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц признался, что комитет оштрафовал «Спартак» и ЦСКА после московского дерби.

Болельщики обоих клубов использовали пиротехнику и скандировали нецензурные выражения, тренеры обоих клубов выходили из положенной зоны. На 58-й минуте болельщики «Спартака» вывесили оскорбительный баннер, за что клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей, за пиротехнику - на 125 тысяч, за скандирование нецензурной лексики - на 100 тысяч, за выход тренера за пределы технической зоны - на 20 тысяч.