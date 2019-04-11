ГлавнаяНовости

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА

сегодня, 18:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава комитета КДК РФС Артур Григорьянц признался, что комитет оштрафовал «Спартак» и ЦСКА после московского дерби.

Болельщики обоих клубов использовали пиротехнику и скандировали нецензурные выражения, тренеры обоих клубов выходили из положенной зоны. На 58-й минуте болельщики «Спартака» вывесили оскорбительный баннер, за что клуб был оштрафован на 50 тысяч рублей, за пиротехнику - на 125 тысяч, за скандирование нецензурной лексики - на 100 тысяч, за выход тренера за пределы технической зоны - на 20 тысяч.

ЦСКА оштрафован на 125 тысяч рублей, за скандирование нецензурной лексики - на 100 тысяч, Виктор Ганчаренко лично оштрафован за выход за пределы технической зоны на 30 тысяч рублей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноДиего Коста дисквалифицирован на 8 матчей
Сегодня, 13:29 Комментарии49
«Милан» еще раз накажут за нарушение финансового фэйр-плей
Вчера, 13:55 Комментарии3
Балотелли могут дисквалифицировать на 8 матчей
09 апреля Комментарии8
Слуцкий дисквалифицирован на один матч чемпионата Нидерландов
09 апреля Комментарии18
Манджукич избежал дисквалификации
09 апреля Комментарии8
«Краснодар» подал апелляцию на удаление Петрова
09 апреля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Brigar
Brigar ответил Lucho Gonzalez
   86 / 964
сегодня в 18:33
Нет ни одного матча, чтоб спартак не оштрафовали за их свинство. Позор!
Нужно просто расформировать этот клуб позорный.
Балтийский
Балтийский
   108 / 964
сегодня в 18:31
Каждый штраф свиней-пупсиков нужно увеличивать в разы, такие суммы, которые за них платят подмосковные бабки, им по барабану.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   285 / 964
сегодня в 18:29
Нет ни одного матча, чтоб спартак не оштрафовали за их свинство. Позор!
Lazurny
Lazurny ответил parallels
   468 / 964
сегодня в 18:26
спартачи в этой игре установили очередной рекорд по проносам! позор спартаку!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил parallels
       1 / 964
    сегодня в 18:20
    спартачи в этой игре установили очередной рекорд по проносам! позор спартаку!
    Они в этом вопросе законодатели моды. Гыгыгы
    la_masia
    la_masia ответил parallels
       60 / 964
    сегодня в 18:13
    Порассуждай на тему, где они проносили)
    la_masia
    la_masia
       60 / 964
    сегодня в 18:12
    А деньги в Зенитовскую копилку.
    parallels
    parallels
       3 / 964
    сегодня в 18:10
    спартачи в этой игре установили очередной рекорд по проносам! позор спартаку!
    Питермен
    Питермен
       217 / 964
    сегодня в 18:07
    Стыдно стало за пупсиков, надо штрафовать намного больше, они не понимают
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100