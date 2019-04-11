«Зенит» интересуется игроком ЦСКА

Руководство «Зенита» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, права на которого принадлежат «Эвертону».
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15-20 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей в РПЛ, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
Ранее агент футболиста признался, что хорват хочет остаться в ЦСКА.
Как в глаза смотреть свиньям красно синим
Как в глаза смотреть свиньям красно синим
Никола хочет остаться в ЦСКА.
Никола хочет остаться в ЦСКА.
И еще будешь так писать - мы тебя в лучшие глоры спартака выберем.
И еще будешь так писать - мы тебя в лучшие глоры спартака выберем.