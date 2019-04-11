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«Зенит» интересуется игроком ЦСКА

сегодня, 18:56

Руководство «Зенита» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу, права на которого принадлежат «Эвертону».

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15-20 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 19 матчей в РПЛ, забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. 

Ранее агент футболиста признался, что хорват хочет остаться в ЦСКА.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   105 / 965
сегодня в 20:08
поглядим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 965
сегодня в 20:08
Манго 12, конечно волнуюсь за гинера. Он теперь главный по финансам стал, а у него жаба душащая ;)
Аксинья
Аксинья ответил VV V
   316 / 965
сегодня в 20:06
Вот как можно болеть за Зенит, как ???....когда за общие государственные федеральные деньги страны Зенит перекупает футболистов из РПЛ....., а своих мозгов нет, чтобы поездить и посмотреть футболистов по всему миру. Очень стыдно за вредный и гадкий государственный Зенит !!!
Почему сразу так - они съездили и приобрели дорогого Маркизио...весьма дорогого...
ermak6848
ermak6848
   153 / 965
сегодня в 20:03
за счет повышения тарифов на газ бакланы могут прикупить кого хочешь...
mensk
mensk
сегодня в 20:00
Так он и ЦСКА нужен.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   597 / 965
сегодня в 19:59
В ЦСКА или Зените большой разницы нет, свинарник тарасовский только зулусов прельщает, сонек и геев.
pomor45
pomor45 ответил drug01
   143 / 965
сегодня в 19:56
Вот почему я не уважаю этот клуб....!!!!!!!
Замени ! на ?
Nafnafik
Nafnafik ответил Литейный 4
   56 / 965
сегодня в 19:56
А шо губошлёп ещё не в Барсе, а толстопопик Фернандо еще не в Юве? Гыгыгы
Фернанду еще полгода продавать будут, рано еще.
oncha
oncha
   59 / 965
сегодня в 19:54
Об этом сообщила газета "Тарасовские посвинюшки".
Литейный 4
Литейный 4 ответил Игорь Солнцев
   1 / 965
сегодня в 19:54
Свиньи уже не знают что придумать, то промеску Суинси в Барселону продают, то кутепова в Милан, то себя в финале ЛЧ видят.
А шо губошлёп ещё не в Барсе, а толстопопик Фернандо еще не в Юве? Гыгыгы
pomor45
pomor45 ответил Гавроша
   143 / 965
сегодня в 19:53
Нельзя перекупить игрока, который не хочет уходить.
Увидит деньгу - ускачет, как жеребец.
Озеров
Озеров
   128 / 965
сегодня в 19:50
Лазурные свиньи теперь не знают

Как в глаза смотреть свиньям красно синим
Kresi frok
Kresi frok
   259 / 965
сегодня в 19:48
У Зенита на боклане ввоз новых лавак, в матовой краске. Нужно их тчательно про2ить второсортными лигианерами ухаха))
a3r3v3
a3r3v3
   753 / 965
сегодня в 19:48
Уже и до конюшни добрались,хотят еврея на.......ть,но не тут то было)))
pomor45
pomor45 ответил Ангел неБесГрешен
   143 / 965
сегодня в 19:45
Купить у гинера жаба душит, а Эвертону то что делать? Опять отдать в копеечную аренду? Пусть выкупают права, и хорват будет конём...
Требуха журналистская. Хорват Зениту не нужен. Он выделяется только среди юнцов, потому и хочет остаться в ЦСКА. Там, где ребята зрелые, как в Эвертоне, ему с лавки не слезть. Он это и сам сознаёт, потому и изъявляет горячее желание остаться в ЦСКА. Но, помани его деньгой, про конскую любовь забудет разом.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   34 / 965
сегодня в 19:42
Свиньи уже не знают что придумать, то промеску Суинси в Барселону продают, то кутепова в Милан, то себя в финале ЛЧ видят.
Морозовский
Морозовский ответил rzn88
   18 / 965
сегодня в 19:40
Псы...
...лазурные!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Гавроша
   1 / 965
сегодня в 19:38
Ты другое скажи - будет ли нам от него толк?
Как гриться. Будет день, будет пища.
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 19:36
хряки утку запустили. хотя откуда в свинарнике утки? тут целую свинью запустили)
Морозовский
Морозовский
   18 / 965
сегодня в 19:35
Кони с удовольствием уступят Влашича своим закадычным лазурным друзьям и испытают от этого неподдельную радость!
Гавроша
Гавроша ответил Балтийский
   362 / 965
сегодня в 19:34
На что только не пойдут свиньи, чтобы было не скучно на пятом месте.
Не говори - пупсики неисправимы.
VV V
VV V
   52 / 965
сегодня в 19:34
Проходит слух, что скоро с должностью расстанется Миллер......тогда Зенит лишится государственных денег и будет играть в турнире ленинградской области: "дырявый питерский мяч".
rzn88
rzn88
   702 / 965
сегодня в 19:33
Псы...
Балтийский
Балтийский
   98 / 965
сегодня в 19:33
На что только не пойдут свиньи, чтобы было не скучно на пятом месте.
Гавроша
Гавроша ответил Литейный 4
   362 / 965
сегодня в 19:33
Тарасовская утятина. У Миллера с Гинером негласное соглашение. Игроков не тырить. Гыгыгы
Ты другое скажи - будет ли нам от него толк?
Гавроша
Гавроша ответил Литейный 4
   362 / 965
сегодня в 19:32
Тарасовская утятина. У Миллера с Гинером негласное соглашение. Игроков не тырить. Гыгыгы
    Гавроша
    Гавроша ответил Дед за ЦСКА
       362 / 965
    сегодня в 19:31
    А ведь вполне могут перекупить у Эвертона. С деньгами у Зенита нет проблем. Никола хочет остаться в ЦСКА.
    Нельзя перекупить игрока, который не хочет уходить.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 965
    сегодня в 19:30
    Тарасовская утятина. У Миллера с Гинером негласное соглашение. Игроков не тырить. Гыгыгы
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       17 / 965
    сегодня в 19:30
    А ведь вполне могут перекупить у Эвертона. С деньгами у Зенита нет проблем.
    Никола хочет остаться в ЦСКА.
    Гавроша
    Гавроша ответил VV V
       362 / 965
    сегодня в 19:29
    Вот как можно болеть за Зенит, как ???....когда за общие государственные федеральные деньги страны Зенит перекупает футболистов из РПЛ....., а своих мозгов нет, чтобы поездить и посмотреть футболистов по всему миру. Очень стыдно за вредный и гадкий государственный Зенит !!!
    Зато тебе очень почетно за мазутный спартак, который за 16 лет получил два трофея.

    И еще будешь так писать - мы тебя в лучшие глоры спартака выберем.
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