«Челси» вырвал победу в Праге

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Челси» на выезде с трудом обыграл «Славию». Ответная встреча состоится 18 апреля.
Прага, стадион Эден
«Славия» - «Челси» 0:1 (0:0)
Гол: Алонсо 86
«Славия»: Коларж, Коуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Борил, Траоре, Краль, Масопуст (Гушбауэр 74), Шевчик, Стох (Змргаль 64), Олайинка (ван Бурен 82)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Баркли (Лофтус-Чик 75), Жоржиньо, Ковачич (Канте 68), Педро (Азар 59), Жиру, Виллиан
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждение: Коуфал 83
Судья: Цвайер Феликс.
В прошлом раунде «Славия» выбила «Севилья», а «Челси» прошел киевское «Динамо».
Болельщиков Челси с нервной победой!..:))
Болельщиков Челси с нервной победой!..:))
С вымученной победой.
С вымученной победой.
Футболисты в синих футболках играли на уровне условного Фулхэма, при этом до забитого на 86 минуте гола, нанесли в створ 1 удар.
Счёт 1:1 отражал бы суть игры.
Футболисты в синих футболках играли на уровне условного Фулхэма, при этом до забитого на 86 минуте гола, нанесли в створ 1 удар.
Счёт 1:1 отражал бы суть игры.