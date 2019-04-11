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«Челси» вырвал победу в Праге

вчера, 23:51
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Челси» на выезде с трудом обыграл «Славию». Ответная встреча состоится 18 апреля.

Прага, стадион Эден

«Славия» - «Челси» 0:1 (0:0)
Гол: Алонсо 86

«Славия»: Коларж, Коуфал, Нгадеу-Нгаджуи, Дели, Борил, Траоре, Краль, Масопуст (Гушбауэр 74), Шевчик, Стох (Змргаль 64), Олайинка (ван Бурен 82)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Баркли (Лофтус-Чик 75), Жоржиньо, Ковачич (Канте 68), Педро (Азар 59), Жиру, Виллиан
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждение: Коуфал 83

Судья: Цвайер Феликс.

В прошлом раунде «Славия» выбила «Севилья», а «Челси» прошел киевское «Динамо».

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   348 / 980
сегодня в 00:27
Славии удачи в следующем матче.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 980
сегодня в 00:12
Ужасный матч ,на уровне барсы сыграли,ну может чуть лучше
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   13 / 980
сегодня в 00:06
"сделал"(( Аякс Юве,сделал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   13 / 980
сегодня в 00:03
"сделал"((
dimagas1
dimagas1 ответил Мысыктар
   408 / 980
сегодня в 00:03
Cпарта?)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   271 / 980
сегодня в 00:03
Повезло
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   5 / 980
вчера в 23:59
Челси сделал тех, кому Севилья проиграла)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   13 / 980
вчера в 23:58
чему?(((
Мысыктар
Мысыктар ответил particular
   456 / 980
вчера в 23:57
Челси ничего не показал, Славия не смогла себя проявить... А могла... Болельщиков Челси с нервной победой!..:))
Cпарта?)
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 980
вчера в 23:56
жаль
Red_team
Red_team
   274 / 980
вчера в 23:56
Да в этом противостоянии и так все ясно =)
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   880 / 980
вчера в 23:56
Ждем камбека в Лондоне
particular
particular
   7 / 980
вчера в 23:55
Челси ничего не показал, Славия не смогла себя проявить... А могла...
Болельщиков Челси с нервной победой!..:))
allemz
allemz
   23 / 980
вчера в 23:55
Эден Азар сыграл на стадионе "Эден".
С вымученной победой.
Мысыктар
Мысыктар
   456 / 980
вчера в 23:54
ну хоть так,c победой))Арсенал и Валенсия считай прошли своих соперников
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 980
вчера в 23:54
Учись, второй клуб Севильи!))))
Сантус
Сантус
   69 / 980
вчера в 23:54
Я конечно понимаю напряженный график....но мне хочется кого то убить за такую игру.Синих с победой,но она не приносит радости....
311
311
   77 / 980
вчера в 23:53
Слабая игра Челси, тем не менее своё взяли!)
dimagas1
dimagas1
   408 / 980
вчера в 23:53
Славия и сама и не играла и не давала играть Челси.Как с Севильей наверно не проканает когда они экономили силы и в итоге доигрались в овертайме.
George-CFC
George-CFC
   131 / 980
вчера в 23:53
Хороший результат для синих, но как и следовало ожидать - не игра, да ещё и в связи с обширной ротацией.
Футболисты в синих футболках играли на уровне условного Фулхэма, при этом до забитого на 86 минуте гола, нанесли в створ 1 удар.
Счёт 1:1 отражал бы суть игры.
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