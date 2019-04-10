«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

«Барселона» одержала минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет 16 апреля.
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 0:1 (0:1)
Гол: Шоу 12 (автогол)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Диогу Далот (Лингард 74), Фред, МакТоминэй, Погба, Шоу, Рэшфорд (Перейра 85), Лукаку (Марсьяль 68)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Артур Рамос (Роберто 66), Бускетс (Аленья 90+3), Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль 65)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Бускетс 18, Шоу 19, Видаль 71, Лингард 76, Смоллинг 86
Судья: Рокки Джанлука.
В параллельном матче «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью.
всем тупым хейтерам сливочным и радужным , прежде чем писать свою пургу , прото как МЮ должен был победить ...вспомните у МЮ НОЛЬ ударов в створ ворот ))))
всем тупым хейтерам сливочным и радужным , прежде чем писать свою пургу , прото как МЮ должен был победить ...вспомните у МЮ НОЛЬ ударов в створ ворот ))))
Обратите внимание на Мак-Томинея, так же начинал Штефан Эффенберг.
Будет большой игрок.
Обратите внимание на Мак-Томинея, так же начинал Штефан Эффенберг.
Будет большой игрок.
Вальверде говорил что надо исправлять это)
Вальверде говорил что надо исправлять это)
Двойные стандарты?
Как же минимум желтая Смолингу, который перед так называемым пенальти срубил Месси и разбил ему нос ?
Двойные стандарты?
Как же минимум желтая Смолингу, который перед так называемым пенальти срубил Месси и разбил ему нос ?
В Барселоне, в отличие от Парижа, судейской халявы ждать не стоит)
В Барселоне, в отличие от Парижа, судейской халявы ждать не стоит)
эта Барса примерно 20 процентов от той))
эта Барса примерно 20 процентов от той))
Мяч его коснулся и все.
А если бы не это касание, Коут мяч заносил бы по любому
Мяч его коснулся и все.
А если бы не это касание, Коут мяч заносил бы по любому
Ничья была бы более справедливым результатом.
Умно сыграла Барса :)
Ничья была бы более справедливым результатом.
Умно сыграла Барса :)
Де хея хоть раза три выручил
Победа на классе
Де хея хоть раза три выручил
Победа на классе
Ах да, тут же нет севильи и всяких осасун😂😂😂
Ах да, тут же нет севильи и всяких осасун😂😂😂
Нет карточки бускетсу за удар в колено
нет карточки бускетсу за игру рукой
и самый смак,каталонская изюминка матча:
карточка Смолингу за...ни за что)))) Симулярес)))
все что надо знать о сегодняшнем матче. шансы не изменились,барса нулевая
Нет карточки бускетсу за удар в колено
нет карточки бускетсу за игру рукой
и самый смак,каталонская изюминка матча:
карточка Смолингу за...ни за что)))) Симулярес)))
все что надо знать о сегодняшнем матче. шансы не изменились,барса нулевая
Матч был скучным, особенно во втором тайме.. что уж там говорить.
Но главное победа)
И ничего еще не ясно в этом противостоянии! Не забываем матч с ПСЖ.
Удачи каталонцам в ответном матче!)
Матч был скучным, особенно во втором тайме.. что уж там говорить.
Но главное победа)
И ничего еще не ясно в этом противостоянии! Не забываем матч с ПСЖ.
Удачи каталонцам в ответном матче!)
Барсу с победой.
Барсу с победой.