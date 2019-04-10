ГлавнаяНовости

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

вчера, 23:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответный матч пройдет 16 апреля.

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» 0:1 (0:1)
Гол: Шоу 12 (автогол)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Диогу Далот (Лингард 74), Фред, МакТоминэй, Погба, Шоу, Рэшфорд (Перейра 85), Лукаку (Марсьяль 68)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Артур Рамос (Роберто 66), Бускетс (Аленья 90+3), Ракитич, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль 65)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Бускетс 18, Шоу 19, Видаль 71, Лингард 76, Смоллинг 86

Судья: Рокки Джанлука.

В параллельном матче «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гола Роналду не хватило «Ювентусу» для победы над «Аяксом»
Вчера, 23:51 ВидеоКомментарии33
Сон принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»
09 апреля ВидеоКомментарии203
«Ливерпуль» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
09 апреля ВидеоКомментарии80
«Ювентус» почти чемпион и другие результаты 31-го тура Серии А
09 апреля Комментарии6
Синхронные победы двух лидеров и другие результаты 33-го тура АПЛ
09 апреля Комментарии4
«Челси» благодаря дублю Азара одержал победу над «Вест Хэмом»
08 апреля ВидеоКомментарии38
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
4ел
4ел
   651 / 964
сегодня в 00:04
Где такого судью нарыли? Это просто пи...ц какой то. Карточки без причины раздавал на лево и направо. Он вообще слепой. Таких нельзя допускать к играм на таком уровне. А игра так себе, опечален и качеством и результатом. Янг прямолинеен как палка, центнера не видно вообще, решфорд в лч не тот которого мы видим в апл.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Lionel Messi-10
   65 / 964
сегодня в 00:03
А как же желтая игроку мю, который через пару минут после Буси сыграл рукой ? Двойные стандарты? Как же минимум желтая Смолингу, который перед так называемым пенальти срубил Месси и разбил ему нос ?
Ну так твоего бусю нужно было удалять!!! фолил после желтой и судья прощал!!
cannongun
cannongun ответил sihafazatron
   86 / 964
сегодня в 00:03
Барса-ливер будут отличные матчи)
угу, 0-0,1-1
particular
particular
   7 / 964
сегодня в 00:03
Есть бюджетный отдых, есть эконом-ремонт, а барсуки откатали показательный прагматик-матч..:)) Немногочисленных болельщиков Барсы с Победой!!..:))
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   138 / 964
сегодня в 00:03
Легко, непринужденно ,без обычного для Барсы блеска...немного напрягает прагматизм Вальверде , не за это мы любим Барсу, но победителей не судят ...
всем тупым хейтерам сливочным и радужным , прежде чем писать свою пургу , прото как МЮ должен был победить ...вспомните у МЮ НОЛЬ ударов в створ ворот ))))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   176 / 964
сегодня в 00:03
Суарес хронически не успевает. БЫСТРОГО Малкома НЕ ХВАТАЛО.Хорошая игра была,временами Барса напоминала игру с Ромой.
Roman73
Roman73
   205 / 964
сегодня в 00:03
Пике и Ракитич отработали , как часы.
Обратите внимание на Мак-Томинея, так же начинал Штефан Эффенберг.
Будет большой игрок.
Cympak-05
Cympak-05
   592 / 964
сегодня в 00:03
Ливерпуль в финале. Защита Барсы тихий ужас.
Балтийский
Балтийский
   169 / 964
сегодня в 00:02
Барселону с победой!
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 00:01
Даже Вильяреал этой Барсе 4 вкатил Мю второсортный и одного не смог) Но барса ещё хлеще забила 1 гол и катала его как трусливые девочки, а сульшер молоток отхватил нормальный контракт и сливает всё подряд) фууууу
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Lionel Messi-10
   17 / 964
вчера в 23:59
я только про то что написал,извини
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   49 / 964
вчера в 23:59
Кстати , это первая победа на ОТ?
Вальверде говорил что надо исправлять это)
football_
football_
   383 / 964
вчера в 23:59
барса традиционно лениво играет на выездах, особенно в лч. хотелось бы 0:2 конечно.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил 25процентный клоун
   49 / 964
вчера в 23:59
А как же желтая игроку мю, который через пару минут после Буси сыграл рукой ?
Двойные стандарты?
Как же минимум желтая Смолингу, который перед так называемым пенальти срубил Месси и разбил ему нос ?
Serg3.12
Serg3.12
   8 / 964
вчера в 23:59
    da da da
    da da da
       387 / 964
    вчера в 23:59
    МЮ клиенты для Барсы,кстати посмотрите на контрасте матчи финалов ЛЧ 2009 и 2011,осознайте что мы потеряли,))
    эта Барса примерно 20 процентов от той))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответил амурец
       121 / 964
    вчера в 23:58
    Почему ошибка?
    Мяч его коснулся и все.
    А если бы не это касание, Коут мяч заносил бы по любому
    alex lebedev
    alex lebedev
       810 / 964
    вчера в 23:58
    месси и суарес нули сегодня, просто мешки с калом. как и вся атака, в общем. защите спасибо
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
       213 / 964
    вчера в 23:58
    Скукота...
    Ничья была бы более справедливым результатом.
    Умно сыграла Барса :)
    neomessi
    neomessi
       113 / 964
    вчера в 23:58
    Ужас....надеюсь на Ноу Камп Барса размажет МЮ!
    alex lebedev
    alex lebedev ответил nba05
       810 / 964
    вчера в 23:57
    Ужасная игра, я вообще не понимаю, как мы выиграли Видимо, МЮ правда сейчас не ровня Но на Камп-Ноу должны побеждать спокойно и выходить дальше
    и отлетать от ливера.
    VasyaOblomov
    VasyaOblomov
    вчера в 23:57
    неполохо
    sihafazatron
    sihafazatron
       142 / 964
    вчера в 23:57
    Барса-ливер будут отличные матчи)
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил nba05
       49 / 964
    вчера в 23:57
    Ну у мю вообще было 0 ударов
    Де хея хоть раза три выручил

    Победа на классе
    spartach091
    spartach091
       250 / 964
    вчера в 23:56
    Ну шо там сколько месси голов забил??
    Ах да, тут же нет севильи и всяких осасун😂😂😂
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 964
    вчера в 23:56
    Пенальти на Пиге
    Нет карточки бускетсу за удар в колено
    нет карточки бускетсу за игру рукой
    и самый смак,каталонская изюминка матча:
    карточка Смолингу за...ни за что)))) Симулярес)))

    все что надо знать о сегодняшнем матче. шансы не изменились,барса нулевая
    амурец
    амурец
       73 / 964
    вчера в 23:56
    вообщем то не плохой матч, игра была равная, жаль что ошибка Шоу стоила МЮ поражения
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       58 / 964
    вчера в 23:56
    В том году в первых матчах 1/4 меньше 3 не забивали. В этом скучно как-то.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
       121 / 964
    вчера в 23:56
    Поздравляю всех болельщиков Барсы с победой!)
    Матч был скучным, особенно во втором тайме.. что уж там говорить.
    Но главное победа)
    И ничего еще не ясно в этом противостоянии! Не забываем матч с ПСЖ.
    Удачи каталонцам в ответном матче!)
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       154 / 964
    вчера в 23:56
    Игра была по плану и самое главное по нужному счёту.
    Барсу с победой.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100