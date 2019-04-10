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Гола Роналду не хватило «Ювентусу» для победы над «Аяксом»

вчера, 23:51
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Аякс» дал бой «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграли вничью. Ответная встреча состоится 16 апреля.

Амстердам, стадион «Йохан Кройф Арена»

«Аякс» - «Ювентус» 1:1 (0:1)
Голы: Нерес 46 - Криштиану Роналду 45

«Аякс»: Онана, Вельтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Эккеленкамп 75), де Йонг, Зийех, ван де Бек, Нерес, Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала 75), Бернардески (Хедира 90+3), Манджукич (Дуглас Коста 60), Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Тальяфико 41, де Йонг 55, Шене 71, Пьянич 83, Эккеленкамп 90+4

Судья: Дель Серро Гранде Карлос.

В параллельном матче «Барселона» на выезде обыграла «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   745 / 964
сегодня в 00:04
И этот клуб мечтает выиграть ЛЧ? Аха)))
NGY
NGY ответил la_masia
   72 / 964
сегодня в 00:03
Главные герои Кальчополи жалуются на судей))) это как кот у которого морда в сметане, но он делает вид что это не он ее съел.
Судья конечно сегодня хотел переплюнуть лавры самого Эвребе.

Чистейший пенальти не поставил в ворота Аякса при стандарте.

Бернардески принимают на бедро, судья молчит🤦.
Сантус
Сантус
   79 / 964
сегодня в 00:02
Мальцы конечно бабушку потрепали сорванцы...)Второй тайм чистый отскок Синьёры....
obana777
obana777 ответил allemz
   162 / 964
сегодня в 00:02
А где супер-пупер ураганная игра Юве во главе с гелевым монстром?!)
А она у них была?
spartach091
spartach091 ответил Князю бан по барабану
   250 / 964
вчера в 23:59
Сколько изначально они били Сандро и никаких предупреждений, то вельтман, то зиеш фолили на нем постоянно
la_masia
la_masia ответил Князю бан по барабану
   84 / 964
вчера в 23:59
Главные герои Кальчополи жалуются на судей))) это как кот у которого морда в сметане, но он делает вид что это не он ее съел.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   117 / 964
вчера в 23:59
Отскочил Турентус,Уефа пошла им на встречу и нагрели шары,и так не выйграли позор вам,без догов эта команда играла бы в Серии Б.
juvenale
juvenale ответил Van Vanovich
   62 / 964
вчера в 23:59
и этот пресловутый автобус -чемпион Италии????)
в Турине увидим
djaich
djaich
   657 / 964
вчера в 23:58
Ювентус пытался играть в высокий прессинг, выжигая каждый участок поля, подобно МЮ в параллельной встрече, или по старинке сушил игру по заповедям Аллегри, не повышая командные скорости? Кто смотрел данную игру, кто расскажет?
spartach091
spartach091 ответил allemz
   250 / 964
вчера в 23:58
Тебе лучше знать.

Мешок сити
Van Vanovich
Van Vanovich ответил allemz
   332 / 964
вчера в 23:58
А где супер-пупер ураганная игра Юве во главе с гелевым монстром?!)
))))
Superman.
Superman.
   286 / 964
вчера в 23:58
Аякс достойный уважения
25процентный клоун
25процентный клоун
   17 / 964
вчера в 23:57
Аякс ,с выходом!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил allemz
   147 / 964
вчера в 23:57
А где супер-пупер ураганная игра Юве во главе с гелевым монстром?!)
Там же где и супер-пупер игра каталонского шарлатана в матче с ТТХ. Аха-ха)
allemz
allemz ответил spartach091
   28 / 964
вчера в 23:57
Мешок сити вчера хорошую игру показал 😂😂отпетушили синих
А чо в кабинетах сегодня не приемный день?
juvenale
juvenale
   62 / 964
вчера в 23:57
Если бы не штанга,Коста бы просто шедевр положил
la_masia
la_masia ответил Van Vanovich
   84 / 964
вчера в 23:57
Ну да, они же старые 30ны, кому там бегать?!)
Serg3.12
Serg3.12
   8 / 964
вчера в 23:56
Аякс добавил в уверенности!
В Амстердаме даже никакущие выиграли)
Непростая ответка ждёт Ювентус, автобус ломать им не придётся
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   147 / 964
вчера в 23:56
Учитывая слабость полузащиты и связки Привозуччи-Ругани неплохой вышел матч. Жаль Канселу привёз на ровном месте. Испанские судьи конечно же мерзкие людишки, как же они боятся что их кабинетному чемпиону придётся играть с Ювентусом. Шоне лишь на Бернардески заработал 3!!! 200% ЖК, плюс два опаснейших штрафных. Пенка на Бентакуре была стопудовая. Нужно собраться и сыграть в Турине достойно. Настораживает травма Матюиди, сегодня в полузащите он бился в одиночку.
Как бы там не было мы в игре. Будем смотреть дальше.
Footbolista
Footbolista ответил Van Vanovich
   9 / 964
вчера в 23:56
В таком стиле Италией выигрывались и ЧМ и ЧЕ...результат главное...
neomessi
neomessi
   113 / 964
вчера в 23:56
Аякс молодцы!!!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   302 / 964
вчера в 23:56
игра огонь, Аякс не дожал, заголовок г.
МЮ-Барса скукота
тяжело смотреть две игры одновременно но больше пялился в экран где Аякс
allemz
allemz
   28 / 964
вчера в 23:55
А где супер-пупер ураганная игра Юве во главе с гелевым монстром?!)
juvenale
juvenale
   62 / 964
вчера в 23:55
Аякс кончено молодцы,быстрая,техничная команда,играющая в комбинационный футбол,юве как раз такое и не любит.Что касается матча,то игра Ювентуса это ужас,боснийское дно в центре,когда его постоянно прессингуют,превращается в дерево,Канселу,даже несмотря на голевой пас,просто провалил игру.Манджукич должен сидеть на лавке
spartach091
spartach091 ответил allemz
   250 / 964
вчера в 23:55
    obana777
    obana777
       162 / 964
    вчера в 23:55
    Жаль, что отскочили макаронники. Но будет, как со сливочными, размажет их Аякс в гостях.
    Artuom
    Artuom
       265 / 964
    вчера в 23:55
    Аякс очень классно смотрелся!!!
    Ну а у Юве есть Роналду... 1 удар в створ у Юве и это гол. Хотя были и другие опасные моменты, но...
    Van Vanovich
    Van Vanovich
       332 / 964
    вчера в 23:54
    и этот пресловутый автобус -чемпион Италии????)
    spartach091
    spartach091
       250 / 964
    вчера в 23:54
    Какой класс, если в центре поля пьянич рулит.

    Юве нужно качественные цпз. Миралема сожрали в центре и не заметили
    MACBARTON
    MACBARTON
       430 / 964
    вчера в 23:54
    Крутая команда аякс,стадион хорош, фаны очень красиво поют.
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