Гола Роналду не хватило «Ювентусу» для победы над «Аяксом»

«Аякс» дал бой «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сыграли вничью. Ответная встреча состоится 16 апреля.
Амстердам, стадион «Йохан Кройф Арена»
«Аякс» - «Ювентус» 1:1 (0:1)
Голы: Нерес 46 - Криштиану Роналду 45
«Аякс»: Онана, Вельтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (Эккеленкамп 75), де Йонг, Зийех, ван де Бек, Нерес, Тадич
Главный тренер: Тен Хаг Эрик.
«Ювентус»: Щесны, Канселу, Ругани, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала 75), Бернардески (Хедира 90+3), Манджукич (Дуглас Коста 60), Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Тальяфико 41, де Йонг 55, Шене 71, Пьянич 83, Эккеленкамп 90+4
Судья: Дель Серро Гранде Карлос.
В параллельном матче «Барселона» на выезде обыграла «Манчестер Юнайтед».
Чистейший пенальти не поставил в ворота Аякса при стандарте.
Бернардески принимают на бедро, судья молчит🤦.
Чистейший пенальти не поставил в ворота Аякса при стандарте.
Бернардески принимают на бедро, судья молчит🤦.
Мешок сити
Мешок сити
В Амстердаме даже никакущие выиграли)
Непростая ответка ждёт Ювентус, автобус ломать им не придётся
В Амстердаме даже никакущие выиграли)
Непростая ответка ждёт Ювентус, автобус ломать им не придётся
Как бы там не было мы в игре. Будем смотреть дальше.
Как бы там не было мы в игре. Будем смотреть дальше.
МЮ-Барса скукота
тяжело смотреть две игры одновременно но больше пялился в экран где Аякс
МЮ-Барса скукота
тяжело смотреть две игры одновременно но больше пялился в экран где Аякс
Ну а у Юве есть Роналду... 1 удар в створ у Юве и это гол. Хотя были и другие опасные моменты, но...
Ну а у Юве есть Роналду... 1 удар в створ у Юве и это гол. Хотя были и другие опасные моменты, но...
Юве нужно качественные цпз. Миралема сожрали в центре и не заметили
Юве нужно качественные цпз. Миралема сожрали в центре и не заметили