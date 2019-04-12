Азар: «Я очень рад возвращению Зидана»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал», а также высказался относительно своего будущего. Ранее сообщалось, что Азар якобы уже согласовал контракт с мадридским клубом.

Я не игрок «Реала», но как поклонник Зидана, я был очень рад его возвращению, потому что Зидан нужен футболу. Его возвращение хорошо для «Реала» и его болельщиков. Но для других команд это не так здорово, потому что с Зиданом «Реал» побеждает чаще, и справиться с ними будет довольно сложно.

Моё будущее – это не та тема, которую я бы хотел сейчас обсуждать.