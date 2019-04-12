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Азар: «Я очень рад возвращению Зидана»

сегодня, 02:47

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал», а также высказался относительно своего будущего. Ранее сообщалось, что Азар якобы уже согласовал контракт с мадридским клубом.

Я не игрок «Реала», но как поклонник Зидана, я был очень рад его возвращению, потому что Зидан нужен футболу. Его возвращение хорошо для «Реала» и его болельщиков. Но для других команд это не так здорово, потому что с Зиданом «Реал» побеждает чаще, и справиться с ними будет довольно сложно.

Моё будущее – это не та тема, которую я бы хотел сейчас обсуждать.

Слухи обо мне появляются отовсюду, но ещё месяц-другой я точно проведу с «Челси». Будет очень здорово, если мы выиграем Лигу Европы и попадём на следующий год в ЛЧ. Мы должны отдать все силы, и тогда посмотрим, что будет дальше.

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