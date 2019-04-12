Влашич: «Я не боюсь задержаться в РПЛ»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался на тему своей будущей карьеры.

Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов.

Звонил ли мне Марку Силва (Прим. – главный тренер «Эвертона»)? Нет. Вообще никто из «Эвертона» не звонил. У «Эвертона» много хороших футболистов, которые находятся в аренде помимо меня. Возможно, клуб планирует другие летние приобретения. Не хочу вдаваться в подробности, у меня есть своя работа. Но, как уже заметил, никто из «Эвертона» мне не звонил.

Идеальный вариант продолжения карьеры? Мне сложно рассуждать на эту тему. Могу сказать лишь одно. Сейчас мне очень комфортно в ЦСКА . У нас отличная команда. У меня замечательные отношения с тренером, персоналом. Всё просто здорово! Мы – семья, все друг друга поддерживают. Это не просто красивые слова. После каждой победы в раздевалку заходят руководители, все обнимаются. В ЦСКА действительно переживаю пока лучший период в карьере и жизни. Даже после поражений никто не говорит, что это конец света. Никто не давит на молодых футболистов, не сковывает их. Это здорово! Мы просто двигаемся постепенно вперёд. И, конечно, восхищён нашими болельщиками, их поддержкой. А что будет дальше…

Пока не знаю позицию «Эвертона». Может быть, англичане захотят меня продать. Мне, правда, об этом ничего не известно. Давайте дождёмся лета.