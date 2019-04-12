Влашич: «Зе Луиш был лучшим у „Спартака“ в дерби»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

В перерыве матча мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У «Спартака» имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер.

В составе «красно-белых» выделил бы Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провёл очень качественный матч.

У меня был отличный шанс сделать счёт 3:0, но… В то же время «Спартак» мог открывать счёт ещё в первом тайме. И тогда всё, наверное, сложилось бы по-другому. К счастью, этого не произошло. Мы лучше распорядились своими моментами.

После матча позвонил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Сказал: «Продолжай в том же духе. Летом нам предстоит очень важный матч с Уэльсом, будь в форме».