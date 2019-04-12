ГлавнаяНовости

Влашич: «Зе Луиш был лучшим у „Спартака“ в дерби»

сегодня, 04:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

В перерыве матча мы поговорили. Признали, что в первом тайме выглядели не слишком хорошо. У «Спартака» имелись реальные шансы забить нам. Поняли, что надо резко прибавить. В итоге продемонстрировали характер. 

В составе «красно-белых» выделил бы Зе Луиша. Он был лучшим у «Спартака» в тот день. Считаю, форвард провёл очень качественный матч. 

У меня был отличный шанс сделать счёт 3:0, но… В то же время «Спартак» мог открывать счёт ещё в первом тайме. И тогда всё, наверное, сложилось бы по-другому. К счастью, этого не произошло. Мы лучше распорядились своими моментами. 

После матча позвонил главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. Сказал: «Продолжай в том же духе. Летом нам предстоит очень важный матч с Уэльсом, будь в форме».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Влашич: «Я не боюсь задержаться в РПЛ»
Сегодня, 03:11 Комментарии4
Ан. Миранчук: «В каком году брат выиграет Лигу чемпионов? Лет через пять»
Сегодня, 02:28 Комментарии4
Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-Лиге»
Сегодня, 02:12 Комментарии4
Тренер «Зенита»: «К матчу с „Анжи“ подходим с максимальным настроем»
Сегодня, 01:59 Комментарии1
Червиченко: «Очень сомневаюсь, что „Спартак“ финиширует в тройке»
Сегодня, 01:14 Комментарии15
Писарев: «Нужно всегда пробовать что-то новое»
Вчера, 22:16 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 984
сегодня в 05:24
Губошлёп оскорбился.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100