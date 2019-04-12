МЮ, «Арсенал» и «Челси» желают переманить скаута «Лейпцига»

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В услугах главного скаута «Лейпцига» Пола Митчелла заинтересованы сразу три топ-клуба Англии: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Все эти коллективы готовы назначить Митчелла спортивным директором.

Немецкий клуб пытается удержать специалиста и предлагает ему более важную должность и контракт до 2025 года.

Митчелл ответственен за трансферы Садьо Мане, Душана Тадича и Грациано Пелле (когда работал в «Саутгемптоне»), а также Тоби Алдервейрелда, Деле Алли и Кирана Триппьера (во времена работы в «Тоттенхэме»).

Напомним, в марте бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся в «Севилью».