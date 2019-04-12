ГлавнаяНовости

МЮ, «Арсенал» и «Челси» желают переманить скаута «Лейпцига»

сегодня, 10:47

В услугах главного скаута «Лейпцига» Пола Митчелла заинтересованы сразу три топ-клуба Англии: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Все эти коллективы готовы назначить Митчелла спортивным директором.

Немецкий клуб пытается удержать специалиста и предлагает ему более важную должность и контракт до 2025 года.

Митчелл ответственен за трансферы Садьо Мане, Душана Тадича и Грациано Пелле (когда работал в «Саутгемптоне»), а также Тоби Алдервейрелда, Деле Алли и Кирана Триппьера (во времена работы в «Тоттенхэме»).

Напомним, в марте бывший спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи вернулся в «Севилью».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аккаунт Мбаппе в «твиттере» был взломан
10 апреля Комментарии9
Представители «Барселоны» посетили матч «Ливерпуль» - «Порту»
10 апреля Комментарии3
ОфициальноКубок Америки-2020 пройдёт в новом формате
10 апреля Комментарии41
«Шахтер» представил новый клубный самолет
10 апреля ФотоКомментарии6
Скауты «Интера» просмотрят Гюндогана в игре с «Тоттенхэмом»
09 апреля Комментарии3
Взаимная агрессия. Кто кого покусает в английском баттле?
09 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100