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Аккаунт Мбаппе в «твиттере» был взломан

сегодня, 16:55

Аккаунт нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «твиттере» накануне был дважды взломан.

Сперва в учетной записи Мбаппе появилось сообщение с призывом подписываться на политический аккаунт JoeyNoCollusion. Это сообщение висело 20 минут, после чего исчезло. Через полтора часа появилась новая запись, касающаяся криптовалют. Она была видна 30 минут, а затем ее также удалили.

Сам Мбаппе официально эту ситуацию не комментировал. Отметим, что на его «твиттер» подписаны 2,64 млн человек.

В прошлом году был взломан «твиттер» «Севильи».

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   100 / 963
сегодня в 17:45
Порошок уже заявил, что это "руки Кремля"
oncha
oncha
   66 / 963
сегодня в 17:36
Свиньи родословную его искали.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 963
сегодня в 17:16
Не фиг лазить по разным "взрослым" сайтам.
holms918
holms918
сегодня в 16:59
Безобразники.
STVA 1
STVA 1
   135 / 963
сегодня в 16:59
Популярен
parallels
parallels
   3 / 963
сегодня в 16:57
я бы потроллил и написал от имени мбаппе, что переходит в спартак, например) представляю, как хряки заметались бы)
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