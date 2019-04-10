Аккаунт Мбаппе в «твиттере» был взломан

сегодня, 16:55

Аккаунт нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «твиттере» накануне был дважды взломан.

Сперва в учетной записи Мбаппе появилось сообщение с призывом подписываться на политический аккаунт JoeyNoCollusion. Это сообщение висело 20 минут, после чего исчезло. Через полтора часа появилась новая запись, касающаяся криптовалют. Она была видна 30 минут, а затем ее также удалили.

Сам Мбаппе официально эту ситуацию не комментировал. Отметим, что на его «твиттер» подписаны 2,64 млн человек.

В прошлом году был взломан «твиттер» «Севильи».