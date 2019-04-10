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Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате

сегодня, 06:17

Кубок Америки-2020, который проведут Аргентина и Колумбия, пройдёт в изменённом формате.

Официальный сайт Южноамериканской федерации футбола сообщает, что национальные команды будут поделены на две зоны: Северную и Южную. В каждой зоне будет по шесть команд. Четыре лучшие команды из каждой зоны выйдут в четвертьфинал турнира.

Северная Зона: Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Перу, приглашённая команда.

Южная Зона: Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия, приглашённая команда.

По словам президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, главная цель нововведения – предоставить южноамериканским болельщикам больше возможностей для посещения матчей своих сборных.

При новом формате количество матчей турнира увеличится с 26 до 38.

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реал-король
реал-король
сегодня в 06:55
Все ни как не могут подстроить, что бы аргентина победила.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 950
сегодня в 06:53
Финал Кубка- играют две приглашенные команды, Россия и Казахстан ;)
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