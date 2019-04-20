Зобнин: «Не могу сказать, что спокоен на поле всегда»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об эмоциях на поле.

Не могу сказать, что спокоен на поле всегда, ведь меня тоже можно разозлить. Бывают споры и с противником, и с судьями. В целом стычки остались в более раннем возрасте, когда меня в Премьер-Лиге еще толком никто не знал. Сейчас тяжело представить моменты из ряда вон выходящие. Думаю, секрет кроется в моем спокойствии вне поля.

Какой момент могу назвать самым эмоциональным? Однажды после игрового столкновения ко мне подлетел игрок «Локомотива» Майкон и начал кричать, что он — чемпион, спрашивая: «А ты кто?» Забавно, что это произошло в тот год, когда «Спартак» взял золотые медали.

Эмоции на поле «имеют место быть»! Но главное — чтобы они не вредили команде. Прежде всего, должна быть дисциплина. Каждый футболист, выходя на поле, должен в первую очередь думать не о себе, а о команде. Момент, когда спортивная злость выходит за рамки — это очень тонкая грань! Особенно в матчах вроде дерби. Можно сорваться! Я стараюсь включать самоконтроль и успокаивать себя.