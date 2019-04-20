Зобнин назвал имя самого принципиального соперника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал имя самого принципиального соперника.

Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА . Поражение (0:2), тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.