Зобнин назвал имя самого принципиального соперника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал имя самого принципиального соперника.
Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение (0:2), тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.
Какого соперника можно назвать самым принципиальным? Думаю, как раз ЦСКА. Игры против «Динамо» сейчас уже не являются особенными для меня. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось.
Ранее Зобнин предположил, клубам каких топ-чемпионатов он мог бы быть интересен.