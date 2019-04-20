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Зобнин назвал имя самого принципиального соперника «Спартака»

20 апреля 2019, 11:18

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал имя самого принципиального соперника.

Выделить одну игру крайне сложно. Конечно, можно вспомнить недавний матч с ЦСКА. Поражение (0:2), тем более в дерби, выбивает из колеи на несколько дней. Это жизнь, футбол, игра. Всегда побеждать невозможно. Но нужно забывать такие матчи и двигаться вперед.

Какого соперника можно назвать самым принципиальным? Думаю, как раз ЦСКА. Игры против «Динамо» сейчас уже не являются особенными для меня. В первый год после моего перехода была некая принципиальность: я играл в «Динамо» довольно долгое время, знал многих ребят. Но с тех пор в клубе слишком многое поменялось.

Ранее Зобнин предположил, клубам каких топ-чемпионатов он мог бы быть интересен.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил mihaluch
   12 / 959
22 апреля в 09:31
Футбол в России встанет на ноги тогда,когда ЦСКА со Спартаком будут играть в переходных матчах.
Или когда Газпром свалит из футбола!
mikysss
mikysss
   143 / 959
20 апреля в 13:37
на счет коней не знаю но Спартак никогда не будет переходные играть, а вот стоит у бомжей забрать газпром и гос-поддержку в лице ввп, они сразу вернутся в фнл где им самое место причем привычное
papic337
papic337 ответил 25процентный клоун
   442 / 959
20 апреля в 12:22
конечно же с армейцами
Сейчас, конечно, ЦСКА. Я помню времена когда самым принципиальным соперником был Динамо Киев.
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
20 апреля в 11:57
Футбол в России встанет на ноги тогда,когда ЦСКА со Спартаком будут играть в переходных матчах.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
20 апреля в 11:26
После семи дырок у пищевика Ливерпуль самый принципиальный :) Принципиально, не получить восемь :)
Kuprin
Kuprin
   343 / 959
20 апреля в 11:25
Мура
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
20 апреля в 11:20
Не все так думают
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
20 апреля в 11:19
конечно же с армейцами
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