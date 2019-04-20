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Уткин назвал свою самую нелюбимую команду

20 апреля 2019, 11:57

Блогер Василий Уткин назвал свою нелюбимую команду.

А у вас есть нелюбимая команда? У меня это «Интер». Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за «Интер». У вас есть такая команда (не российская, тут-то все просто)?

Ранее Уткин поделился мнением об использовании технологии VAR.

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Absinthe3
Absinthe3 ответил cska plus
   142 / 959
20 апреля в 16:47
Ты ничем от васи не отличаешься.
Отличаюсь. В отличие от Уткина, меня воротит только от цска)
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   776 / 959
20 апреля в 15:37

Уткин есть Уткин
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   474 / 959
20 апреля в 15:23
    pomor45
    pomor45
       75 / 959
    20 апреля в 15:14
    Дался ему этот Интер.
    cska plus
    cska plus ответил Absinthe3
       20 / 959
    20 апреля в 15:04
    Интер-Гитлер, Цска-Гинер, - самые нелюбимые команды)
    Ты ничем от васи не отличаешься.
    Bayern Best
    Bayern Best
       193 / 959
    20 апреля в 14:32
    У Васи,от безделья совсем чердак поехал.
    Arda123Turan
    Arda123Turan ответил Шишанутый
       946 / 959
    20 апреля в 14:13
    Писать про симуляции человеку с такой авой как минимум тупо.Все знают,что после Суареса главными симулянтами являются Роналду и Рамос...а в первом десятке будут и Альба с Неймаром и Марсело))болею за Барсу,но не признать ,что Реал на равне с Барсой симулирует это глупо...ты это сам знаешь ,но признать душка не хватит
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
       18 / 959
    20 апреля в 14:02
    Вася много чуши спьяну может наговорить, но вот про "Интер" он как боженька молвил)
    судя по тому что он говорит, Вася трезвым никогда не бывает)
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил LOpp
       6 / 959
    20 апреля в 13:36
    Ты пытаешься уничтожить Спартак 16 лет?
    Roman73
    Roman73
       127 / 959
    20 апреля в 13:14
    Вот Дуче, Бенитто Муссолини, хай..(нет, нет не то что вы подумали ), хай живе ..
    (нет, нет не Штефан Бандера и жинка его... ) ,- хай живе Лацио ,
    вот Василий Джугашвили тоже любил...немного выпить..
    А вот Василиий Уткин, это важно, это важно...
    Я то же не люблю Интер, еле терплю Баварию и Атлетико тож.
    И да здравствует...( да, да Первое Мая ) и лучшая команда Каталонии --Барса !
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       70 / 959
    20 апреля в 13:05
    как он красиво Зенит опустил
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Zlatan35
       14 / 959
    20 апреля в 13:04
    но все любят гитлера)
    Вася много чуши спьяну может наговорить, но вот про "Интер" он как боженька молвил)
    Zlatan35
    Zlatan35 ответил Так Себе Аналитик
       18 / 959
    20 апреля в 12:58
    Респект Васе! Никто не любит китайский проект.))
    но все любят гитлера)
    Absinthe3
    Absinthe3
       142 / 959
    20 апреля в 12:43
    Интер-Гитлер, Цска-Гинер, - самые нелюбимые команды)
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 959
    20 апреля в 12:39
    Васек бухнул по ходу , если про гитлера понес.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       549 / 959
    20 апреля в 12:37
    Про российский действительно просто
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       14 / 959
    20 апреля в 12:35
    Респект Васе! Никто не любит китайский проект.))
    дурман
    дурман
       86 / 959
    20 апреля в 12:35
    Кто бы мог подумать, даже когда находишься на верху таблицы есть свои минусы.
    Это вонь которая поднимается с 3 этажа
    МапС
    МапС
       83 / 959
    20 апреля в 12:33
    У фюрера днюха сегодня, по-ходу уже отметил, раз несёт такую пургу.
    дурман
    дурман
       86 / 959
    20 апреля в 12:32
    У меня есть нелюбимый комментатор
    Шишанутый
    Шишанутый
       7 / 959
    20 апреля в 12:32
    Конечно же мой не любимый клуб это Барселона. Самый кабенетный и симулирующий в мире. Их матчи больше похоже на балет чем футбол. Столько кривляний, нытья и симуляций не где больше не увидеш! Да еще все время играют в большенстве и бьют пенальти.
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 959
    20 апреля в 12:21
    Вася дипломатично промолчал про Спартак ...ну мы то знаем кого он больше всего троллит)
    311
    311
       54 / 959
    20 апреля в 12:20
    Интер назвал своего самого нелюбимого комментатора!)
    juvenale
    juvenale
       38 / 959
    20 апреля в 12:15
      LOpp
      LOpp
         23 / 959
      20 апреля в 12:11
      У газпромовской кремляди не любимый клуб это Спартак. 16 лет пытаюсь уничтожить клуб.
      Башмакоса
      Башмакоса ответил Узбагоеный
         735 / 959
      20 апреля в 12:05
      Или Зенит с ЦСКА. Самые популярные клубы в России. Их либо любят, либо ненавидят.
      cevin cigan
      cevin cigan
         380 / 959
      20 апреля в 12:04
      Окончательно мозги жиром заплыли...... (как в том наркоманском анекдоте "Вася! Ты не умер-ты гонишь!!!")
      Бабушка Маня
      Бабушка Маня
         254 / 959
      20 апреля в 12:03
      Василий за Гитлера
      Узбагоеный
      Узбагоеный
         102 / 959
      20 апреля в 12:02
      В России это Спартак. )))
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