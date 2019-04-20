Уткин назвал свою самую нелюбимую команду

Блогер Василий Уткин назвал свою нелюбимую команду.

А у вас есть нелюбимая команда? У меня это «Интер». Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за «Интер». У вас есть такая команда (не российская, тут-то все просто)?