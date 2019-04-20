Уткин назвал свою самую нелюбимую команду

Блогер Василий Уткин назвал свою нелюбимую команду.
А у вас есть нелюбимая команда? У меня это «Интер». Не помню, чтобы я когда-нибудь ей сопереживал. Даже если б против них вышел Гитлер, я и то бы, думаю, не был за «Интер». У вас есть такая команда (не российская, тут-то все просто)?
Ранее Уткин поделился мнением об использовании технологии VAR.
Уткин есть Уткин
Уткин есть Уткин
(нет, нет не Штефан Бандера и жинка его... ) ,- хай живе Лацио ,
вот Василий Джугашвили тоже любил...немного выпить..
А вот Василиий Уткин, это важно, это важно...
Я то же не люблю Интер, еле терплю Баварию и Атлетико тож.
И да здравствует...( да, да Первое Мая ) и лучшая команда Каталонии --Барса !
(нет, нет не Штефан Бандера и жинка его... ) ,- хай живе Лацио ,
вот Василий Джугашвили тоже любил...немного выпить..
А вот Василиий Уткин, это важно, это важно...
Я то же не люблю Интер, еле терплю Баварию и Атлетико тож.
И да здравствует...( да, да Первое Мая ) и лучшая команда Каталонии --Барса !
Это вонь которая поднимается с 3 этажа
Это вонь которая поднимается с 3 этажа